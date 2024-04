Morena Hayman está entre pesas y coronas

Además, fuera de los gimnasios, el sábado fue elegida reina del concurso que se realizó en el marco del 24° aniversario de la Colectividad Alemana de General Ramírez. Hayman se llevó la corona, el cetro, la capa y el aplauso de todos los presentes.

Morena Hayman reina.jpeg

UNO se comunicó con Morena, quien se refirió a su participación en el mundo del deporte.

“Cuando fui a la etapa provincial de los Evita lo hice para probar suerte porque llevaba tres meses practicando, lo cual es muy poco. Se me dio de clasificar a la competencia nacional, algo que no esperaba pero fue una alegría muy grande. Volví con muchas ganas de seguir aprendiendo y creciendo en este deporte”, contó.

“En enero empecé a entrenar con los profesores Gonzalo González, que es de Ibicuy, y José Ibarra acá en Ramírez –prosiguió–. Mi intención es volver a participar de la etapa provincial de los Evita de este año, clasificar a la fase nacional y mejorar lo que hice el año pasado. Es un deporte que requiere trabajar muy bien la técnica y, sobre todo, tener paciencia para mejorar en todos los aspectos”.

Además la ramirense explicó que, con el objetivo de elevar su perfomance, tiene la intención de bajar de peso para competir en una categoría inferior.

“En el nacional estuve en la categoría hasta 64 kilos y yo pesaba 60 o 61 kilos. Era chica para la categoría. Ahora tengo las intenciones de competir en la división hasta 59 kilos, porque siento que me favorecerá y me permitirá llegar más lejos en la competencia. Por mi edad serán mis últimos juegos Evita y me gustaría realizar un buen papel en la etapa nacional”.

Morena también contó cómo es su día a día: “González me pasa los domingos la rutina que debo realizar durante la semana. Yo le paso los videos a él, los evalúa y me corrige. Todos los días son dos o tres horas por tarde en el gimnasio junto a Ibarra. Trabajo todo el cuerpo con las rutinas divididas por fases. Semana de por media hacemos pruebas de RM, que es el peso máximo que puedo levantar. Con las comidas por ahora no he complementado con nutricionista, pero me cuido bastante con las azúcares y otras cosas que me puedan perjudicar”.

Morena Hayman levantando pesas.jpg “Todos los días son dos o tres horas de trabajo en el gimnasio”, Morena Hayman.

Sus inicios con las pesas

Hayman contó cómo fue que tuvo acercamiento al levantamiento de pesas y cuáles son sus objetivos.

“Empecé a entrenar hace cuatro años haciendo funcional, pero inmediatamente me di cuenta que no era lo mío. Me gusta trabajar cargando fuerza e ir incorporando cada vez más peso. Es un deporte muy lindo, tanto la disciplina en sí como la gente que conoces en el ambiente”, sostuvo.

Además contó que, por miedo a que se lesionara, en su familia no gustaba mucho la idea de que realice esta disciplina, pero al ver su entusiasmo cambiaron su mirada.

“Al principio mucho no aceptaban que me meta en este deporte, por el miedo que les generaba que me lesione levantando peso. Pero como vieron que yo estaba entusiasmada y practicaba con muchas ganas lo fueron aceptando de a poco. Es un deporte que demanda mucho esfuerzo, te genera cansancio y la posibilidad de lesionarte está siempre, pero realmente me gusta mucho y lo practico con ganas. Trato de prestar mucha atención y ejecutar bien las técnicas para achicar la posibilidad de lesiones”, recordó con alegría.