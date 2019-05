Mirtha llamó a su programa y habló de la candidatura de Cristina

Tras haber sido dada de alta, Mirtha Legrand continúa con su recuperación en la intimidad de su hogar, mientras que Marcela Tinayre se encarga de llevar a cabo la conducción de sus programas del sábado y domingo.





Igualmente, fiel a su estilo, La Chiqui no pudo evitar llamar a su hija y salir al aire, no solo para desearle lo mejor, sino para también expresar su opinión sobre el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner sobre su candidatura a vice de Alberto Fernández en las elecciones de octubre, dar detalles de su salud y brindar una fecha estimada de su regreso a la televisión.





"Estoy levantada, muy bien, recuperándome rápidamente, los doctores dicen que nunca en la vida vieron una recuperación semejante", indicó la diva en medio de la confusión por el delay entre la televisión y la comunicación telefónica. "Storylab (la productora encargada del ciclo) y todo el equipo ha sido maravillosos, estoy rodeada de amigos", le contestó Tinayre, que también conduce Las Rubias, por Net TV.





Cuando su hija le dijo que iba a charlar con sus invitados sobre la noticia del día, Mirtha fue clara y concisa al dar su opinión del anuncio de la expresidenta. "Si... que noticia, una bomba", afirmó Legrand, quien días atrás aseguró que "volvía lo peor", augurando un regreso de Cristina al Poder Ejecutivo de la Nación, y posteriormente tildó a la presidencia de Mauricio Macri como un fracaso, más allá de sostener que va a votarlo nuevamente.





"Es una excelente mesa, no tienen que perdérselo", exclamó, elogiando así a Daniel Filmus, Aníbal Pachano, Fernando Burlando, Ana Rosenfeld, Liliana Franco y Pablo Sirven.





"Besos a mis colaboradores, supongo que la semana que viene ya voy a estar en condiciones. Me encuentro perfecta, veo televisión, leo, duermo, recibo visitas, pocas porque hablo mucho y en estos casos es mejor no hablar tanto. No me alcanzan las palabras para agradecer los llamados y los deseos de recuperación, que es lo que estoy haciendo y quizá ya el fin de semana que viene estoy ahí", reveló la diva.





"Me operaron el domingo a las diez y media de la noche y hoy ya estoy hablando en televisión contigo. Es casi milagroso", sentenció Mirtha.