Ya se acerca Nochebuena...

Ya se acerca Navidad, para todos los lectores de Diario UNO un saludo especial.

Seguramente cada uno compartirá esta noche a su manera, con alegría por la reunión de la familia, con tristezas porque falta gente, con amor por los pequeños y su inocencia abriendo regalos y con nostalgia por el paso del tiempo.

Muchos pensado en la cena navideña, respetando recetas familiares, otros evocando platos de su país de origen como el caso de la hallaca, comida típica de los venezolanos afincados en Paraná.

Pero como ya pasó el año pasado, la ciudad capital de Entre Ríos intentará que disminuya el uso de estruendosa cohetería.

En Paraná no hay Pirotecnia Cero, sino que se prohíbe la venta y utilización de pirotecnia de alta sonoridad que afecte a las personas con hipersensibilidad auditiva, así como a las mascotas.

Vale recordar que hay una campaña que se viralizó y nació en la provincia de Jujuy que busca concientizar a los vecinos de niños y adultos con autismo. Se trata de utilizar cualquier tipo de objeto azul –color que representa al autismo– en las puertas de los hogares donde viven personas con este trastorno. El fin es poder disminuir el uso de fuegos artificiales y, sobre todo, que en el barrio se solidaricen si se encuentran con símbolos de este color. Porque las detonaciones –en sus diferentes niveles– provocan en ellos síntomas de sudoración y taquicardia y entran en un estado nervioso crítico que les impide poder disfrutar del brindis o del momento de abrir los regalos.

“Por eso lo que para una familia es motivo de fiesta, para otras es sufrimiento: a mi hijo había que ponerle casco para evitar la autoagresión y tapones en los oídos; además de cerrar todo como si esperáramos la guerra”, describió el presidente de la Asociación de Padres de Niños Autistas (Apadea), Horacio Joffre Galibert a Télam.

Mientras que desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) se lanzó la campaña “Elegí pirotecnia con más luces y menos ruidos”. Es que según explicó el director de Relaciones Institucionales de dicha entidad, Ezequiel Asquinasi “la preferencia por productos de bajo impacto sonoro es tendencia mundial y lo que estamos planteando como campaña, ya se está dando sin necesidad de una norma”. Es decir, que no requiere prohibición sino educación. Que la gente se dé cuenta que el color y el brillo no deberían ir acompañados del estruendo en cada detonación. Para el titular de CAEFA: “Las prohibiciones no son el camino porque la gente los utiliza igual, con el riesgo de hacer proliferar el mercado clandestino cuyos productos sí son peligrosos”.

De esta forma, cuando se acerca Nochebuena y fin de año las campañas se acrecientan por el bienestar de todos, porque no sirve que festejen algunos en detrimento de un grupo que sufre en un cuarto de su casa a la espera de que termine su calvario. El año pasado las estadísticas ya marcaron que fue menor la utilización de pirotecnia, como así de accidentados por su mala utilización. Hay un cambio cultural que está en marcha y esta noche el brindis será para que se sostenga, para que las normas se respeten y la solidaridad entre vecinos sea la clave de esta Navidad.