Una pelea que no se puede perder

Los narcotraficantes siempre están al acecho, buscando escalar y mostrar que ellos llegan con sus organizaciones a todos lados. Preparados para buscar ocupar lugares que el Estado descuida en diversas zonas vulnerables, ya sea por acción y omisión, la crisis que genera el parate total por el coronavirus es una oportunidad única, difícil de desaprovechar.

No es nuevo decir que los narcos ponen plata en las desreguladas campañas políticas y que se encargan de abrir los barrios para que esos futuros funcionarios puedan caminar sin reclamos ni miedo, organizan reuniones y reparten bolsones. El narco con sus billetes y su poder ocupó el lugar del tan denostado puntero político.

Paraná tiene el lamentable antecedente del intento de un grupo narco de avanzar en las estructuras de la Municipalidad de Paraná, cuestión que estuvo a punto de lograr. La investigación judicial terminó con una condena de primera instancia que incluyó al intendente de aquel entonces, Sergio Varisco. Si bien se está esperando la revisión del fallo por la Cámara Federal de Casación Penal, durante el juicio quedó claro que personas ligadas al narcotráfico fueron ocupando lugares en la comuna. El narcotráfico no se queda quieto. Los que se quedan quietos son los estados, muchas veces. El domingo 12 de abril UNO publicó una nota que daba cuenta de que “No hay cuarentena que valga para los kioscos de droga en los barrios de Paraná”. Allí mencionaba que los vecinos que viven cerca de puntos sensibles de la venta de droga afirmaron que el movimiento es igual o mayor que antes del aislamiento obligatorio. O sea que hay un descuido, porque hoy el problema es otro.

Más allá de que la venta de estupefacientes es un grave problema siempre, en tiempos de crisis y en lugares olvidados por las autoridades, los narcos van “colaborando” con el vecino que no tienen forma de cubrir sus necesidades ya sea porque los 10.000 pesos que les dio el Estado se evaporaron producto del alto costo de la canasta alimenticia o porque no entró en el ingreso de emergencia, o como sucede en muchos casos no se enteró, porque aunque parezca mentira hay zonas donde los únicos que llegan son los policías de vez en cuando con un patrullaje o a buscar un muerto.

Al tema nadie lo reconoce públicamente, porque tal situación lo podría llevar a la muerte, pero hay algunos que en las redes sociales ya han dejado trascender su agradecimiento. Conocer el tamaño de estos repartos es difícil, pero es algo que ya ha sucedido.

En muchos juicios que se han realizado en la Justicia Federal de Paraná se ha podido escuchar que el narco presta plata para intervenciones quirúrgicas, para pagar cumpleaños o “ayuda” al equipo del barrio para que compita en la Liga. También “colabora” para que coman. Por eso el Estado tiene que estar atento y subir la guardia, porque los daños luego son insalvables. La lucha contra el flagelo de la drogas tiene que ir mucho más allá que el narcomenudeo, que lo único que hace es seguir metiendo pobres a las ya superpobladas cárceles argentinas.