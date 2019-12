Tiempo de changüí

Hace apenas cinco d√≠as que estrenamos Presidente. El olorcito a nuevo siempre reconforta y dan ganas de so√Īar e imaginar que pueden pasar cosas buenas. El otro no daba para m√°s. Podr√≠a haber estado otros cuatro a√Īos, pero no, hubo coincidencia y tuvimos que cambiarlo. Ac√° estamos, mir√°ndolo por todos lados, tratando de escucharle alg√ļn ruidito raro, o algo que nos haga sospechar que todo podr√≠a fallar otra vez. A algunos (a muchos, en realidad) sigue sin convencerlos. Pero es nuevo y eso da para esperanzarse.

Acabamos de comenzar el per√≠odo del necesario chang√ľ√≠ que se merece el hombre que reci√©n inicia la tarea. Espacio de ventaja que tambi√©n se le dio al Presidente anterior con la idea de no poner palos en la rueda porque la mayor√≠a hab√≠a elegido ese camino como destino de la patria. Esta luna de miel y respeto que los ciudadanos les otorgan a los gobiernos entrantes es, en realidad, un acto en defensa propia. Nadie quiere un fracaso prematuro, ni siquiera al inicio del gobierno anterior, cuando se tomaron medidas que anticipaban un derrotero hacia el fracaso.

Nadie sabe a ciencia cierta cuanto es el tiempo que dura este estado de gracia, pero el per√≠odo de prueba seguramente no es lo suficientemente largo como para ver los efectos concretos de las medidas anunciadas. Por ahora estamos bajo los efectos de un placebo automedicado al que la gran mayor√≠a le tiene mucha fe. Pero en estos temas no se trata de una cuesti√≥n de fe. Aqu√≠ la que manda es la econom√≠a. Algunos hablan de 100 d√≠as. Otros de todo un a√Īo. Si es para empezar a criticar, la verdad es que importa poco cuanto tiempo se tomen quienes quieran hacerlo.

Los que no tienen tiempo ni chang√ľ√≠ para la espera son esos ‚Äú√ļltimos‚ÄĚ a los que Fern√°ndez hizo referencia cuando dijo que por all√≠ deber√≠a comenzar la recuperaci√≥n del pa√≠s.

El tiempo del descargo para comunicar el desastroso estado en que se recibi√≥ el pa√≠s hace cuatro d√≠as tambi√©n tiene fecha de vencimiento. Repetir lo de la ‚Äúpesada herencia‚ÄĚ constantemente no le result√≥ al Presidente que se fue, y tampoco habr√° mucha tolerancia para el nuevo. En este tiempo de mieles todo parece verse con agrado. El presidente de la Naci√≥n muestra que es un hombre com√ļn, con un perro, un hijo y una novia. Se puede ver a un profesor que, pese al cargo, no deja a sus alumnos y sigue tomando ex√°menes. Todo esto es algo necesario para estos tiempos donde la gente necesita, despu√©s de mucho tiempo, ver cosas positivas en su Presidente. Todo esto es necesario, pero seguro que no ser√° suficiente.

El reloj de la ansiedad corre más rápido que nunca, y mientras se mira con cierta admiración la foto de Alberto y sus alumnos, todos esperan que este hombre aproveche este tiempo para poner en marcha la maquinaria que nos encamine hacia el país que todos queremos.