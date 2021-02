Los mosquitos, protagonistas del verano

Las condiciones climáticas (muchas lluvias en pocos días), favorecieron para que durante la segunda semana de febrero surja una invasión de mosquitos que tanto viene afectando a la comunidad y que también se indicó que dicho insecto no transmite el dengue, algo que preocupaba a gran sector de la ciudadanía. Desde la Municipalidad de Paraná se pidió con énfasis a la población evitar la existencia de cacharros o recipientes con agua, ya que allí se reproducen los mosquitos, además se remarcó a quienes viven en zona de arroyos no arrojar basura.

Desde el municipio también se dejó en claro que el insecto vive entre 30 a 45 días y las altas temperaturas sin humedad evitan que los mosquitos salgan a picar. Según analizaron las autoridades locales, la especie que aqueja a la zona es el culex. Este tipo de mosquito puede poner entre 80 y 100 huevos en el agua. No se crían en pastizales porque les molesta el sol. Es por ese motivo que la formación de cúmulos de agua estancada es ideal para su proliferación. Por eso las recomendaciones.

Dicha invasión preocupa, no sólo por lo que significa en sí, sino también por la posibilidad de que estos insectos puedan contagiar enfermedades, más precisamente Covid-19. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay ninguna evidencia afirmativa que demuestre que los mosquitos pueden contagiar coronavirus. Primero, porque el coronavirus comienza su ataque a través de las vías respiratorias y, recién en fases avanzadas de la infección, puede llegar a tener presencia en el torrente sanguíneo. Segundo, por la escasa carga viral: al absorber el plasma, este va directamente al estómago del mosquito, y el patógeno tardaría semanas en llegar a las glándulas salivales, desde donde podría pasar a otro humano mediante una picadura.

Por todos estos motivos, en los supermercados y farmacias no hay repelentes y los pocos que se encuentran están a un precio triplicado en todos los casos. Siempre pasa igual, ante la demanda no existe una oferta. Hay muchas quejas de no poder encontrar productos para combatir a los mosquitos. No hay en los lugares habilitados para comprar.

Por eso existen varios productos con componentes químicos que se pueden comprar en cualquier lugar para evitar que estos insectos nos molesten. Pero también se pueden utilizar formas naturales para espantarlos, más económicas y saludables que los repelentes tradicionales.

Aceite de eucalipto limón: cómo usar aceite de hierba limón para repeler los insectos. Con su agradable aroma y su efectividad general, el aceite de hierba limón se ha convertido en uno de los repelentes naturales de insectos más populares. El aceite de hierba limón, que está relacionado íntimamente con la citronela, repele una variedad mayor de plagas que las mezclas de aceite de “una esencia” más natural.

Citronela: un geranio citronela, también llamado geranio mosquito, es una especie de planta que produce un aceite usado en los productos de citronela. Al aplastar o frotar sus hojas, se libera una fragancia. Un geranio citronela contiene menos de un 1% de aceite de citronela. Puede que esta planta no repela los mosquitos suficientes como para plantarla sólo para eso. Además, es sensible a las heladas y requiere ser protegida del clima frío.

Estos productos ahuyentan a los protagonistas de la temporada de verano, como son los mosquitos.