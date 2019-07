La propuesta electoral: el pasado y el miedo

Qué mal que estamos en la Argentina, que todo el problema social, económico, financiero o laboral que estamos padeciendo también se traslada a lo electoral.

Duele decir que por la tremenda polarización las opciones para gobernar a partir del 10 de diciembre de 2019 son la del actual presidente de la Nación Mauricio Macri y la fórmula peronista kirchnerista de Alberto Fernández y Cristina Fernández.

Los responsables de tener hoy una pobreza que llega al 35%, o un marco inflacionario mensual de entre el 2% y el 3%, sumado a un espantoso tarifazo hoy cuentan con verdaderas chances de volver a ganar en segunda vuelta. Y esto es así porque la otra opción no es mucho mejor que digamos.

Macri, que debió buscar a un peronista como Miguel Ángel Pichetto para tratar de garantizar, según sus dichos, una aparente “institucionalidad” en la fórmula, cuenta con respaldo del círculo rojo, los sectores empresariales, el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos. Esta fórmula habla de lo que no hizo en estos tres años y medio, y que ahora sí van a emprender tras superar definitivamente la maldita herencia del kirchnerismo.

En el discurso puede cerrar la estrategia, pero a costa de dejar un país parado, con empresas trabajando a la mitad de la producción, con despidos diarios, con gente con hambre y una sensación de que esta posible primavera ficticia terminará prontamente para volver a padecer la suba del dólar, los precios, las tarifas. En definitiva, el peor cóctel para la sociedad.

El problema es que tomando los dichos del propio candidato a presidente del peronismo-kirchnerismo Alberto Fernández, la opción que él encabeza por el dedo de Cristina no sería tampoco la solución.

El mismo Alberto sentenció entre 2014 y 2017 que el gobierno de Cristina Kirchner fue “un espanto, que escondió la pobreza, que no visibilizó los problemas, y que fraguó las estadísticas para mostrar una realidad que era ficticia”.

A confesión de parte relevo de pruebas. No quiero escuchar que se debe volver a las políticas de la década ganada.

Porque teníamos una pobreza que llegó al 35%, una inflación que como mínimo era del 3% mensual y donde la única fuente de trabajo era el Estado.

El país también estaba paralizado, con la diferencia de que al haber emisión monetaria había circulante. Era obvio que ese desaguisado aún lo seguimos pagando por estos días. Estos comentarios, insisto, los efectuó Alberto Fernández. Lo peor de todo, es que los que teníamos esperanza de que creciera una tercera opción, se desinfló.

Qué nos queda a los votantes, ¿elegir entre lo malo y lo pésimo?

Hoy las listas del Gobierno están llenas de panqueques del peronismo que se fueron al oficialismo a cambio del algún conchabo económico. Ese amontonamiento de dirigentes no garantiza la solución a los problemas, por el contrario, adelantan que si hipotéticamente ganase el macrismo y en el país se fuera todo al diablo, esos mismos dirigentes no tendrían problemas ni se pondrían colorados a la hora de abandonar el barco. No se puede hablar de lealtades y convicciones a esta altura de la vida. Bueno, si miramos en la otra opción que puede ganar, no tenemos mucho para destacar. Está lleno de referentes que hasta hace poco tiempo decían barbaridades de Cristina, con diagnósticos y denuncias de corrupción.

Victoria Donda, Fernando Pino Solanas, Alberto Fernández, Sergio Massa, que acusó a la expresidenta de haber estado detrás del robo a su departamento. Hoy toda esta gente, de la noche a la mañana les surgió la idea de trabajar por la Patria y ayudar a la Argentina a sacarla del pantano.

La verdad es que de estos políticos ninguno puede resistir el archivo, y ante esto lo único que hacen en esta campaña es hablar del pasado, del miedo si gana el oficialismo o la oposición. Mientras tanto, no se escuchan propuestas serias o al menos que indiquen un poco de elaboración. Así estamos, saliendo de Guatemala y cayendo en guatepeor. Y en el medio la población anestesiada y asqueada por una campaña negativa y agresiva.