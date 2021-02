Hidrovía: quién opina y quién decide

Hidrovia2.jpg La "federalización" de la Hidrovía quedó reducida -por ahora- a un foro

Puede considerarse un partido amistoso, aunque si los micrófonos se abren lo suficiente el juego puede ponerse interesante, e incluso, por momentos, bastante picante. No puede garantizarse que no haya roces si tienen lugar las posiciones de tantos protagonistas con visiones encontradas. Dependerá del criterio que muestre el árbitro. Dirige el Ministerio de Transporte. Decimos partido amistoso porque el Consejo Federal no tiene decisión sobre el asunto de fondo: la licitación de la concesión del dragado y mantenimiento de la Hidrovía.