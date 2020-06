Entre protocolos y cuida dos necesarios

Parte del deporte de la provincia de Entre Ríos espera la habilitación para volver a la actividad de manera parcial. El gobernador Gustavo Bordet había anunciado el regreso durante la semana, pero solo falta el okey final de la Nación. También el cumplimiento efectivo de cada municipio.

La gente del deporte espera la confirmación para salir a realizar la actividad de manera oficial y también la apertura de algunos clubes que tengan la especialidad habilitada.

Los deportes que esperan salir al ruedo nuevamente son tenis, padel, pelota a paleta, bádminton, golf, footgof, equitación, tiro deportivo y tiro con arco. Los deportes acuáticos (sólo individuales), canotaje, remo, vela, kitersuf, windsurf, optimist, SUP (stand up paddle); natación de aguas abiertas (sólo práctica en río para entrenamientos); pesca deportiva (sólo de costa). En cada uno de ellos sus federaciones presentaron el protocolo para poder volver. Ahora falta el sí definitivo de la Nación y la confirmación de cada Municipalidad. En el caso de la ciudad de Paraná, varios clubes serán beneficiados y tendrán que tener las medidas de seguridad requeridas y también el distanciamiento social suficiente para no concentrar más de 10 personas en un mismo lugar. Para eso harán horarios para cada actividad. En el caso del tenis, los que cuentan con el deporte son el club Atlético Estudiantes en tres sedes; el Club Urquiza de tenis y Paracao.

Ellos deberán coordinar con sus profesores y alumnos los horarios y formas de practicarlos. También otro deporte es el padel, hay varios complejos privados en toda la provincia de Entre Ríos y sigue siendo muy practicado; ahora habrá que ver la forma de alquilarlos sin juntar muchas personas. Soló cuatro por cancha y llevando los elementos de cuidado como alcohol en gel y toallas propias fuera de la cancha.

Desde la Secretaría de Deportes de la Provincia se elaboró días atrás un plan progresivo de habilitación de actividades deportivas dividido por etapas.

En primer término la autorización de actividades individuales tales como caminata, trote y ciclismo fueron los primeros en volver con protocolos claros, pero en algunos casos no son cumplidos. Son actividades practicadas por muchas personas de manera recreativa fuera de una entidad y los protocolos dependen de cada uno de ellos. Muchos hasta no lo han visto sin medir las consecuencias.

En el caso del ciclismo no llevan cascos, kit de auxilio por si pinchan y paran con la bici en lugares no públicos, a veces salen a girar en varias zonas de la ciudad en forma de pelotón, lo cual tampoco está permitido.

En el trote pasa que no conservan los 10 metros entre cada corredor. Salen a trotar entre dos o tres personas. Eso no estaba contemplado en el protocolo.

Como informó el gobierno de Entre Ríos, la segunda etapa de dicho plan comprensivo de prácticas deportivas que no implican contacto físico e individuales o con un número reducido de participantes, máximo cuatro, que se desarrollen al aire libre o en establecimientos privados de espacios abiertos estando prohibida la utilización de espacios comunes, las competencias, entrenamientos o reuniones grupales incluyendo la concurrencia de grupos de espectadores.

Ahora esperan el okey definitivo con los protocolos, que los clubes deberán hacer cumplir en algunos casos y en otros cada persona es responsable de sus actos.

La pesca deportiva también será habilitada, y eso dejará que varios vayan a las costas, que en Entre Ríos son miles para pescar. Serán cientos los que irán tras una pasión como es la pesca. Deberán tener muchos cuidados con los protocolos, que deberán leer y sobre todo respetar.

En tiempos de pandemia las personas tendrán que ser responsables y no abusar de una especialidad y no cumplir con las medidas con distanciamiento social y que sigue siendo obligatorio para el Estado nacional. Entre Ríos no está ajena a todo esto que viene pasando.