El turismo en estado de alerta

Así lo dieron a conocer algunas de las empresas de colectivos con destinos turísticos. En una temporada normal, destinos como Mar Del Plata, Córdoba, San Luis o Mendoza son los más elegidos por los turistas. La provincia de Entre Ríos también es uno de los destinos que más han reservado. A pesar de que este año sale apenas un servicio por día hacia estos destinos turísticos y son muy pocos los que han tenido que agregar refuerzos, aseguraron los vendedores. A diferencia de lo que fue enero de 2020, cuando salían de 10 a 12 colectivos diarios a Mar de la Plata, esta temporada solo viajan la mitad de esas unidades y de distintas empresas. Esto se ha notado también para Córdoba. La venta de pasajes para la provincia mediterránea se ha reducido a la mitad, según informaron las empresas de ómnibus.

El primer fin de semana de 2021 trajo buenas noticias para Entre Ríos. Por ser la tercera provincia con más turistas del país. Según la información de los municipios, de las asociaciones hoteleras y del Certificado Verano, los turistas ingresados a la provincia han sido en su gran mayoría los provenientes de provincia de Buenos Aires, principalmente localidades del norte bonaerense, del área metropolitana de Buenos Aires y de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los turistas de Santa Fe, Córdoba, los propios visitantes entrerrianos, y los turistas de Corrientes y Chaco le siguen en procedencia. La incidencia de la cercanía, tal como se preveía en esta nueva etapa, los destinos del sur de Entre Ríos y de la costa del Uruguay han sido abordados por un gran número de bonaerenses, en tanto que se nota la incidencia de turistas de Santa Fe en la costa del Paraná. Casi la totalidad se ha desplazado en su vehículo particular, mientras que el alojamiento se reparte en forma equitativa entre hoteles, alquileres y casas de familiares o amigos. Luego de varios meses sin estar habilitada la actividad por la pandemia de Covid-19, la oferta hotelera ha sufrido cambios, en algunos casos han cerrado establecimientos y otros alojamientos prevén abrir a partir de enero. Hay destinos cercanos a los grandes centros poblados que este fin de semana están trabajando con una muy buena ocupación, mientras que otros destinos no superan el 50%. Ahora pasan horas de una nueva incertidumbre, es que la supuesta vuelta de fase complicaría y mucho al turismo y en Entre Ríos son muchos los que viven del sector y esperan que las medidas no afecten el trabajo, pero saben que muchas personas dejarán de viajar como prevención por nuevos contagios.

turismo año nuevo.jpg

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, destacó la importancia de apelar a la responsabilidad individual para evitar que el coronavirus se siga propagando. “No tenemos que dejar de cuidarnos nunca”, pidió.

Lammens analizó los primeros impactos de la temporada de verano: “Es una temporada diferente, pero viene siendo buena en estos primeros días. Más de 2 millones de turistas salieron el fin de semana de Año Nuevo”.

Sobre el nivel de contagios, aseguró: “Desde el Estado nacional lo vemos con preocupación, por eso estamos siguiendo con mucha atención la curva en todo el país, monitoreando hora por hora cómo va evolucionando”.

En ese sentido, destacó: “Hemos tomado medidas para que haya mucha presencia del Estado, controlar que se cumplan los protocolos y así evitar grandes aglomeraciones. Hoy no está en el menú de opciones la posibilidad de suspender las temporada, pero sí tomar medidas para evitar que el virus se siga propagando”.

Las autoridades no hablan de paralizar el sector turístico, pero se sabe bien que habrán medidas y los viajes van a bajar aún más.