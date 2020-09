El diputado de la Nación

En paralelo Unicef proyectó, en agosto, que en diciembre 8,3 millones de niños, niñas y adolescentes (NNYA) serán pobres en el mismo país. El 63% de los NNYA la pasará mal el próximo año y seguro la tendrá complicada el resto de su vida, porque como rapea Wos “y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona”.