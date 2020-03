El cambio debe ser cultural

Marcelo Comas

mcomas@uno.com.ar

El 9 de marzo de 2020, es posible afirmarlo, será una fecha fundacional para el colectivo feminista y disidente de Paraná. Toda la comunidad todavía estaba haciendo el duelo por el femicidio de Fátima Acevedo cuando a la Plaza confluyeron miles de voluntades pidiendo que dejen de matar a las mujeres. Ese crimen de odio multiplicó la convocatoria, pero también lo hizo la indignación con el poder político y por el abandono en que se dejó a la víctima. Hubo pedidos de renuncias de funcionarios, ¿pero el problema de fondo no será otro?

Hasta hoy se debate la responsabilidad de actores políticos, judiciales y policiales, ¿pero bastará con cambiar a personas para resolver el flagelo de los femicidios, de la violencia de género? Un testimonio escuchado durante la protesta del domingo en Tribunales puede responder a este dilema. “El problema es de una raíz cultural, porque el patriarcado atraviesa a toda la sociedad, no solamente a las mujeres”. Puede ser un buen punto de partida para entender que el cambio debe empezar por cada uno, desterrando prácticas machistas aprendidas a lo largo de varias generaciones y que se naturalizan en nuestras relaciones.

Son varias las causas que potencian un flagelo que se cobra la vida de miles de mujeres, que deja a hijos huérfanos y que silencia para siempre sueños y proyectos. Una veterana militante aportó su reflexión: “La explicación está en la educación machista que hemos recibido y donde las mujeres nos ajustamos al molde. Esto pasa porque nadie hizo nada. Las madres que están criando hijos varones deben cambiar esa mentalidad, no permitan que ese chico, que crea que porque es hombre, no puede hacer cosas que hace una mujer. Y que una mujer no pueda hacer lo que quiera con su vida y permitir la libertad, sobre todo. Hay que tener mucho amor y respeto por el otro”.

En medio de todo este debate, todo parece indicar que nada va a cambiar en el plano de las decisiones políticas. Por lo menos la respuesta exigida por la sociedad no será en lo inmediato, pero el cambio tiene que ser desde la raíz, con leyes que protejan la integridad de la mujer, con presupuestos acordes a las necesidades de los programas creados para prevenir la violencia machista.

En lo inmediato lo más lógico sería poner a actuar con eficacia a todos los estamentos estatales, realizar, como este trabajador planteó en un artículo, el seguimiento del violento con una atención psicológica personal y de todo su entorno familiar. ¿O no es posible pensar que el abordaje sea integral, y no solamente limitarse a la víctima de violencia de género?

De otra forma la problemática se seguirá agravando, tal como lo demuestran las estadísticas, y a ello se le sumará la tensión social en las calles.

La implementación de la Ley Micaela es un paso positivo para que la transformación sea verdadera, así de una vez por todas se podrá tener acceso a una sociedad más igualitaria, con equidad de derechos y plena libertad para que las mujeres puedan salir a la calle sin miedo a ser asesinadas.