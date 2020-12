Cuando de ser un ejemplo se trata

Resulta en vano intentar a esta altura cualquier defensa sobre ese hecho, más allá de lo que uno piense sobre la figura de Maradona. No me considero un “maradoniano” acérrimo como muchos, aunque sí sostengo que este hombre nacido en Villa Fiorito fue el deportista más emblemático de todos los tiempos. Disfruté su memorable actuación en México 86, gocé con ese pase mágico a Caniggia en Italia 90 ante Brasil y soñé con verlo campeón del mundo cuando fue técnico de la Selección en Sudáfrica. Y como todo futbolero, se me escapó una lágrima cuando el miércoles 25 su corazón dijo basta.