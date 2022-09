Boxeo: La TV llega en un buen momento

El deportes de los puños de acá, de la ciudad, tuvo de todo a lo largo de estos años y hoy en día, según mi visión desde que participo de festivales de estas características cubriendo las alternativas, este deporte está atravesando un muy buen momento ya que se conjugan un montón de factores positivos para que así sea.

Luego de la pandemia la actividad es cómo que se reactivó y con más fuerza respecto de la que traía anteriormente. No era malo, pero faltaba algo más.

Hoy se armaron muy buenos festivales en varios clubes de la ciudad como Ministerio, Sportivo Entre Ríos, Paracao, Peñarol y hasta el Club Estudiantes, una entidad que por primera vez tuvo un espectáculo de la mano de este deporte.

Todos los eventos fueron realmente exitosos por convocatoria y por el nivel que se vio arriba del cuadrilátero. No hubo decepción, al contrario. La crítica fue muy buena por parte de todos los que asistieron, organizadores, periodistas, entrenadores, boxeadores, árbitros y el público, claro está.

Los amateurs, por ejemplo, antes eran el soporte para que luego llegue el plato fuerte de los profesionales. Y muchas veces los combates eran un fiasco. Pero hoy, los del campo amateur, están en un gran nivel, con hambre de gloria y son grandes animadores de estas noches paranaenses.

Los profesionales, por su parte, también cumplen su rol en toda esta historia. Antes, algunos de ellos, no todos, subían al ring con una falta de preparación que quedaba en evidencia o peleaban ante el famoso “paquete”, como se dice en el ambiente. Nada bueno podía salir de todo esto. En la actualidad no pasa eso ya que los representantes paranaenses, al menos los que yo conozco, dejan la vida en el gimnasio entrenando, descansan y se alimentan de una manera como antes no lo hacían. Es decir toman al pugilismo como una forma de vida, lo hacen a consciencia y eso luego se ve reflejado arriba del cuadrilátero donde las peleas terminan siendo apasionantes, vibrantes.

Es simple la gente responde, concurre en gran número a los clubes, porque el nivel deportivo es bueno, atrapante y apasionante. Y eso está pasando hoy en este gran momento del pugilismo que también está respaldado por un acamada nueva de promotores jóvenes que saben como hacer las cosas. Sin entrar en nombres propios por miedo a olvidarme de alguno de ellos, muchos, son o fueron boxeadores entonces saben por donde va la mano a la hora de atrapar al público en una velada boxística.

Y este viernes todo el gran trabajo antes mencionado por cada entidad organizadora se verá reflejado en el festival que habrá en el Club Atlético Estudiantes. Es como la la frutilla del postre.

Es que además de una gran cartelera que incluye a los boxeadores amateurs de la ciudad y la región, a los profesionales Dimas Garateguy (Paraná), Débora La Gurisa Dionicius (Villaguay) y Rodrigo Ruiz (Tucumán) vuelve TyC Sports con su ciclo Boxeo de Primera y todo lo que ello implica. Es decir que la capital provincial volverá a tener una transmisión en vivo y en directo para todo el país luego de casi 10 años.

Recordemos que la última vez que la televisión nacional transmitió un festival desde la capital entrerriana fue el 27 de septiembre del 2013, también en Echagüe, donde se enfrentaron Marcos Maquinita Martínez y el brasileño Adeilson Dos Santos. En esa oportunidad fue DirecTV Sports la señal que estuvo a cargo de la transmisión.

Seguramente este viernes el CAE será una fiesta del púgilismo con grandes combates, muy buen marco de espectadores y nuevamente con las luces de la tv. Paraná es vidriera nuevamente y eso me alegra porque tengo gente querida dentro de la disciplina. Ojalá este siga siendo el camino.