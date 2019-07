Ante el dolor, dignidad y militancia

Víctima de un accidente tan absurdo como mundano, murió ayer Mario Iturain. Tenía 61 años y los últimos 18 los pasó rindiendo examen cada día en la búsqueda de justicia por su hija, Romina, quien dejó la vida en los sangrientos días de la represión para frenar el hambre que castigó al país en 2001.

La tragedia signó su derrotero, al punto de arrebatarle a su pequeña de 15 años cuando se producían los hechos más oscuros en la historia reciente de la Argentina. “Eran las últimas horas del olvidable gobierno del radical Fernando De la Rúa, cuando a Romina Iturain, de 15 años, una bala 9 milímetros, disparada desde un arma de la Policía, le impactó en el pecho”, escribió a poco tiempo de los luctuosos sucesos el periodista Fernando Arredondo en esta misma página.

La niña estaba en una casa en inmediaciones del hipermercado Wal Mart, cuando en la zona se había desatado una represión de magnitud para evitar saqueos en el local de firma norteamericana. Eloisa Paniagua recibió un balazo en la cabeza, también de una 9 milímetros, cuando se encontraba junto a un grupo de mujeres y niños que se retiraba de otro supermercado, sin que les dieran los alimentos prometidos.

“Tres meses pasaron y en realidad parece que no pasó nada. Las investigaciones hasta el momento no se arrojaron datos de relevancia. No se indagó a sospechosos, ni menos, claro, se procesó a algún supuesto responsable de los crímenes. Pretenden algunos embarrar la cancha, asustar a los posibles testigos y que todo caiga lentamente en el precipicio que termina en el olvido. Contra esa tendencia, los familiares de las víctimas de la represión persisten con sus marchas y reclamos. Quizás la lucha conduzca a lo deseado, aunque el camino se haga cada día más angosto”, remató Arredondo en su columna de opinión hecha, como se dice en la jerga, a mano caliente, sobre los hechos recientes.

De lo mencionado se trató la vida de Mario; de luchar, de mantener viva la memoria en busca de la verdad y la Justicia. Y de exponer el alto precio que se paga cuando la desigualdad social llega a límites insoportables. Dolor y lucha pueden ser términos que resuman la vida que ayer se segó por las llamas que envolvieron su vivienda ubicada en la zona de calles Ituzaingó y Cortada 1349.

En un acto quizá impulsivo Mario escapó de la casa y volvió a ingresar en rescate de, seguramente, algunos bienes. Como sea, las quemaduras resultaron letales y con él se va un exponente de las familias víctimas del abuso de las fuerzas de seguridad en tiempos de democracia.

Mario, cuentan quienes lo conocieron, era un buen tipo que mantenía a raya el rencor de clase que con sobradas razones podría haber aflorado en reclamo de derechos negados. “Lo llora la familia municipal”, describió un compañero de trabajo de Iturain y nunca como en este caso aplica de manera justa la frase genérica que señala del dolor de una comunidad.

En días que, fruto de su deceso reciente, la vida de De la Rúa se quiere presentar como la de un estadista al servicio de las instituciones que cometió algunos errores, el fallecimiento de Iturain moviliza lo suficiente para recordar que Romina, su padre y millones más fueron víctimas de la gestión desaprensiva del expresidente que lanzó las fuerzas de seguridad a las calles para disparar al pueblo.