Actitudes frente al coronavirus

Así como el coronavirus parece alejarse de Entre Ríos gracias al compromiso social de la población, parece arraigarse en otras regiones donde los gobiernos no han estado a la altura de las circunstancias. Una situación como la que estamos atravesando saca lo mejor y peor de una sociedad. Así como hay personas que ponen el cuerpo para ayudar al prójimo, también están aquellos que amenazan y golpean a médicos y enfermeros porque creen que diseminan el Covid-19. Primero fueron amenazas con cartelitos, después escraches, luego agresiones a bienes personales como sus autos y ahora se llegó al punto de golpear a los trabajadores de la Salud para exigirles que abandonen el lugar donde viven. El Poder Judicial debe aplicar sanciones ejemplares en este tipo de hechos para ponerles coto antes de que se expandan. El mensaje tiene que ser contundente y expeditivo porque las situaciones se repiten en distintos lugares del territorio nacional.

Donde tampoco debe haber benevolencia es con las personas que agreden a los funcionarios de seguridad. La joven que le echó gas pimienta a uno y mordió a otro porque no quería estar en cuarentena se fue a la casa enseguida. Así como se separó inmediatamente a los policías y gendarmes que humillaron a jóvenes por violar el aislamiento para evitar que actos sigan ocurriendo, lo mismo debe pasar con aquellos que incumplen.

Si bien son más los hechos positivos que suceden en este tiempo hay actitudes individuales de funcionarios irresponsables que no aportan al posicionamiento colectivo frente a la pandemia. Por ejemplo, la violación de la cuarentena que hizo la exdiputada provincial y concejala de Santa Elena, Patricia Díaz, esposa del condenado y con causas penales en trámite Domingo Daniel Rossi, actual intendente de la localidad del Departamento La Paz.

La legisladora municipal se hizo cortar el pelo en su casa, supuestamente por un funcionario del área de Cultura local. Rossi ensayó un descargo lastimoso por los medios nacionales, no solo complicando más a su esposa, sino demostrando que no le interesa nada y haciéndose el que desconoce cuestiones fundamentales del decreto presidencial. La habilitación que tienen los funcionarios es para ir a trabajar no a cortarse el pelo. Es como si un periodista utiliza su libre circulación para ir a visitar a la madre que vive en la otra punta de la ciudad. La libre circulación es para ejercer su trabajo. Anhelo que la Justicia Federal sea implacable con la funcionaria pública.

Otra cuestión que surgió durante la semana fue el tema de los geriátricos. El coronavirus puso en exhibición una conducta empresarial irresponsable que todos los gobiernos conocen y no investigan a fondo. Lo que sucedió en Buenos Aires ocurre a lo largo y ancho del país. Cuando no hay virus solo se va a los geriátricos en casos de muertes dudosas. Pero no es nuevo que los adultos mayores estén olvidados y recluidos en lugares que están manejados (muchas veces, ya que hay excepciones) por personas que lo único que les interesa es cobrar. Ojalá que después de esto haya un control total de estas instituciones.