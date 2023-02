Milton Casco quiere retirarse en River

En ese sentido, el representante confirmó que rechazó varias propuestas del exterior el último tiempo para continuar en el club. "Tuvo ofertas de Portugal y España, pero no eran lo que pretendía River. Después lo buscaron nuevamente de Portugal y hubo tres ofrecimientos de Brasil y los rechazó Milton. River es su casa, lleva muchos años y está muy acostumbrado", confió.

No obstante, reveló que pocas semanas antes de llegar al Millonario a mediados de 2015 estuvo a punto de dar el salto al Olympique de Marsella que entonces dirigía Marcelo Bielsa. "Habíamos firmado todo, íbamos a viajar el martes, pero el domingo perdió el equipo y Bielsa renunció. Lo llamé al director deportivo tras la renuncia y, como lo había pedido él, decidieron no hacer la transferencia. Fue en la primera fecha cuando no habían llegado los refuerzos que pidió", señaló.

Por otro lado, en cuanto al día después del retiro reconoció que el futbolista no le ha dado señales: "Nunca me dio indicio de nada. Todavía le quedan unos años para jugar, le gusta la vida alejada de la ciudad. Él cría caballos criollos y le gusta mucho el interior. No me insinuó si le gustaría continuar como técnico, pero creo que tiene que ver con que se siente muy pleno todavía".

Por último, Palomar manifestó que Casco está muy feliz en el club y que para River es de suma importancia su presencia. "Cuando firmamos el último contrato los dirigentes tuvieron unas palabras muy elogiosas tanto en lo futbolístico y lo personal y querían que renovara porque iba a ser fundamental para los chicos que vienen y se convertiría un referente más. Yo no toqué un punto ni coma del contrato que nos pasaron, eso tampoco es normal. Habla bien del club que le hizo un buen contrato", cerró.