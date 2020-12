Médicos: "Iosper nos paga $593 la consulta"

El presidente del Círculo Médico del departamento Paraná, Alfredo Angarola, puso números a la situación, que permiten dimensionar aproximadamente cuánto cobran los médicos en el sector privado entrerriano. "A pesar de lo que dice el presidente del IOSPER (NdeR: Fernando Cañete), nuestros aranceles son los más bajos de todas las obas sociales de la provincia", aseveró el galeno en declaraciones a La Radio de UNO, por FM La Red Paraná 97.1.

Y reveló que "la consulta del Iosper es de 593 pesos, incluyendo los 180 pesos de coseguro. Y estamos discutiendo con todas las obras sociales consultas de 900 o 1.000 pesos". Angarola añadió que el valor de la consulta es "la medida de todos los demás aranceles", que también, por lo tanto, vienen "con retraso".

cuidadores domiciliarios reclaman en iosper 1.jpg A las protestas de afiliados ahora se suma el paro de médicos al IOSPER. Foto: UNO / Diego Arias

"Los afiliados tienen problemas, que no le entregan medicamentos, que postergan las cirugías, y nosotros estamos en el medio, los que indicamos medicación, estudios, cirugías. Después viene el paciente a quejarse con nosotros porque no se las autorizan", cuestionó el dirigente del Círculo Médico de Paraná.

Asimismo, aclaró que la suspensión de cobertura a afiliados al Iosper exceptúa ciertas urgencias. Para las demás prestaciones, no urgentes, "el paciente tiene que pagar con el respectivo recibo por si después el Iosper les quiere reintegrar", indicó.

Plus médico

Angarola admitió que el Círculo avala el cobro del adicional conocido como "plus médico" -que es ilegal en Entre Ríos- si las obras sociales se atrasan en el aumento de aranceles que pide la Femer.

Consultado por los controles o medidas que dispone la entidad paranaense para evitar el recargo del plus, reconoció que "la ley antiplus está en vigencia" pero aclaró: "En nuestros convenios hemos puesto que, ante el atraso, las obras sociales están rompiendo la ley anti plus. Las obras sociales que cumplen en tiempo y forma no tienen ningún problema", señaló.

El "plus médico" es el cobro de dinero extra que realizan algunas instituciones privadas y médicos, por fuera del coseguro -que paga el paciente y usualmente está previsto en las órdenes- y del arancel que le paga la obra social por la prestación. El plus médico está prohibido por ley en Entre Ríos desde 2016.