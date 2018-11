Máximo Menem: "Mamá, lo hice. No me morí" copy copy

Así lo indicó en una conferencia de prensa el médico Enrique Concha, médico cirujano que encabezó la operación que se llevó a cabo en la Clínica Las Condes.



En una conferencia de prensa junto a la madre del adolescente que acaba de cumplir 15 años, el profesional que el chico "gracias a su juventud y fortaleza ha tenido una evolución rapidísima".

Cecilia Bolocco rompió en llanto y agradeció a todos los que le escribieron a través de las redes sociales brindándole tanto palabras de apoyo como haciendo cadenas de oración. También se refirió a la prensa, por el respeto con que fue tratado el tema.

El profesional, además, dijo que ahora se tendrá que esperar "varios días" el resultado de la biopsia que determine la naturaleza del tumor extraído.

"Es muy difícil decirle a un niño de 14 años que va a entrar a un pabellón y le van a sacar un tumor de la cabeza, pero mantuvimos siempre la calma. Estuvo rodeado de sus amigos del colegio y de su familia, muy contenido emocionalmente. Estoy convencida de que fue por el cariño de todo un país, quiero que sepan que estoy infinitamente agradecida. Este es el día más feliz de mi vida. Esto es un milagro, es un milagro del amor y la oración de tantos, y del profesionalismo del equipo”, contó la ex miss universo.

Contó que tanto ella como su hijo se sintieron "muy contenidos" todo el tiempo.

"Es el día mas feliz de mi vida. Hace 15 años salí de aquí con mi hijo en brazos y hoy lo llevó bien a mi casa"

“Estuve rezando todas las horas de la operación. Lo vi cuando lo llevaban a la primera resonancia magnética para ver si estaba todo bien y afortunadamente no fue necesario. Me permitieron darle un beso a Máximo y cuando despertó, abrió los ojitos y me dijo ‘¡mamá, lo hice, no me morí!’”, manifestó con emoción.