Mauricio Macri: "Hay sectores que sueñan que me vaya en helicóptero"

"Hay sectores que sueñan que me vaya en helicóptero", dijo el mandatario, en directa alusión a los violentos episodios que se vivieron el lunes en los alrededores del Congreso cuando se debatió la reforma jubilatoria, que dejó un saldo de más de un centenar de heridos, entre ellos varios miembros de las fuerzas de seguridad.

El presidente, si bien no dio nombres propios, blanqueó su malestar con varios gobernadores que dieron su aval a las reformas que impulsó la Casa Rosada y que luego no tuvo su correlato en el apoyo parlamentario que había exigido de los diputados que responden a los mandatarios provinciales. "Hubo gobernadores que cumplieron su compromiso, y otros que no. A estos les digo que a mí me educaron que lo que se firma, o más aún cuando vos diste tu palabra, se tiene que cumplir", puntualizó.