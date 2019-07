Matilda Blanco llevó a la pista del "Bailando" la pelea con Flavio Mendoza y durante la sentencia y duelo ella lo llamó "señor misoginia". La discusión fue dura y Marcelo Tinelli interrumpió el momento tenso.

En ese momento, la critítica de moda salió del estudio pero a los pocos minutos volvió a la pantalla para pedirle disculpas al coreógrafo y bailarín que es jurado del BAR.

"Matilda quiere decirle algo a Flavio, puede decírselo ahí en la cara porque no quedó ahí con el tema, con la palabra", dijo el conductor. Notablemente angustiada, la mujer lanzó: "Yo no soy así, Flavio. No quise decir cosas feas, pero realmente me dolió lo que me dijiste y disparé con lo primero que pude. Yo sé que no estuve bien".

Mientras ella se secaba las lágrimas, Mendoza contestó: "Está bien, decimos muchas cosas que no tenemos que decir. A veces hay palabras que no hay que decirlas. Uno puede jugar, puede tener un ida y vuelta, pero a veces hay palabras que hay que respetar y no decirlas, porque no soy lo que dijiste". "Lo sé, pero sentí que me lastimaste y me dijiste cosas feas", aseguró la participante.

"Te pido perdón si te sentiste ofendida, pero yo no te diría ‘misógina’ u otra palabra. Es muy feo decirlo en la televisión argentina. Me meto en la banquina mil veces, pero tampoco sirve decir cosas terribles", cerró Flavio. Y Tinelli en ese momento agradeció el gesto de las disculpas y la aceptación del mismo.