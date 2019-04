Mariano Werner hizo negocio por el torneo

El Turismo Carretera disputó en la mañana de este domingo su cuarta fecha de la temporada en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, donde el balcarceño Santiago Mangoni consiguió su primera victoria dentro de la categoría. Destacada actuación del paranaense Mariano Werner, que llegó quinto y se encamina a pelear por el campeonato.





Mangoni efectuó una muy buena largada y se colocó delante del pelotón cuando doblaron en la primera curva, Gastón Mazzacane se ubicó detrás, y completaron los diez primeros puestos José Manuel Urcera, Facundo Ardusso, Mariano Werner, Matías Rossi, Luis José Di Palma, Leonel Pernía, Juan Pablo Gianini y Christian Ledesma.





En el inicio del cuarto giro, Urcera superó con más velocidad a Mazzacane en plena rexta y se metió como escolta de Mangoni, quien estaba a más de un segundo. Al mismo tiempo, Valentín Aguirre ingresó a boxes por un problema en el Dodge del JP Carrera.





Con un tercio de carrera cumplido, la prueba entró en una meseta con Mangoni escapado en la punta, Urcera detrás y Mazzacane aguantando a Ardusso por el último escalón del podio.





En el inicio de la vuelta 18, cuando Jonatan Castellano recuperaba la 14ª posición ante Agustín Canapino, el sanjuanino Facundo Della Motta, quien marchaba 12º, abandonaba con el Torino. Un par de giros después lo hacía también Mauricio Lambiris, con problemas en el Ford, que obligó el ingreso del Auto de Seguridad.





En el relanzamiento, Mangoni copió la largada inicial y no le dio chances a Urcera, quien intentó hacer 'la tijera' sin éxito. "Felicito a Santi por el triunfo y a mi grupo de trabajo por mantener el nivel. Lo corrí todo lo que pude pero no pude hacer más. Él se pasó en un par de ocasiones, en la chicana, yo frenaba mejor, pero después no lo podía alcanzar" comentó el rionegrino a Campeones, quien se afirma en la cima del certamen con 158 puntos, seguido por Werner con 136.





El concordiense Martín Ponte (Dodge) llegó 32º, mientras que los hermanos Nicolás (Ford) y Próspero Bonelli (Chevrolet) debieron abandonar. El próximo compromiso de la divisional será en el estreno de la ampliación del circuito de Rosario, entre los días 3, 4 y 5 de mayo.





TC PISTA.





De punta a punta y con algo de sobra en el final, Santiago Álvarez se llevó su primera victoria en el TC Pista con la Dodge del JP. Fue escoltado por Pablo Costanzo y Martín Vázquez. Fue una final algo aburrida en los primeros lugares pero el TC Pista tuvo sus peleas en los pelotones de la retaguardia.





El oriundo de General Ramírez, Ayrton Londero (Ford) llegó 10º y se ubica sexto en el torneo. El restante entrerriano fue Damián Markel (Ford) también de Ramírez y terminó 19º.