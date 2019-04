Maradona reveló su secreto para conquistar a las mujeres copy

Diego Armando Maradona reveló sus secretos de seducción y cómo enamora a las mujeres.

"Me gusta mucho Marco Antonio Solís y Marc Anthony. Yo soy romántico, soy el último romántico que queda", aseguró el entrenador de Dorados de Sinaloa.

"Yo conquistaba mucho con las flores, regalaba muchas flores. Rosas amarillas. Hasta llegué a regalar 500, fue el tope", confesó el excapitán de la selección.

Ante la pregunta de si le gustaría volverse a enamorar, Diego fue muy concreto: "Estoy enamorado de Dieguito Fernando, de Diego Junior, de Dalma, de Giannina, de Jana. Estoy enamorado de ellos. Hoy son mi amor. Cuando me voy a acostar, les rezo a ellos. Y cuando me despierto, es como si me despertaran ellos", sostuvo El Diez.