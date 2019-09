Maradona avisó que ya puede volver a dirigir

Diego Armando Maradona despejó las dudas de aquellos que indicaban que no podía volver a dirigir debido a que aún no estaba recuperado de la operación a la que fue sometido en su rodilla derecha, al tiempo que confirmó la propuesta laboral que recibió de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Maradona lo hizo mediante un video que fue subido a la red social Twitter por su abogado Matías Morla, en el que agradece a Gimnasia por haberlo considerado.

En el video el Diez aparece en compañía del cirujano Diego Eyharchet, quien certifica la evolución del entrenador.

“Yo estoy operado hace muy poco. Con la gente de Gimnasia tuve contacto con ellos. Que me haya puesto otra vez por mis logros lejanos o porque por ahí son maradoneanos es una cosa muy linda. Muy tierna. Que me llega al corazón. Acá estoy con el tordo… ¡Estamos bárbaros! Dicen que no me puedo mover…”, desafió Maradona poniéndose de pie junto a Eyharchet, quien lo operó de su rodilla derecha y lo acompaña en la recuperación.

"A toda la gente del Lobo, acá (se golpea el pecho). Ustedes saben que hay una yunta enfrente que me tiró de los huevos para abajo y esa no se la perdono a nadie", cerró, con un mensaje encriptado hacia Estudiantes.

Maradona confirmó así sus deseos de dirigir y en las próximas horas podría haber un acuerdo con Gimnasia para cerrar el vínculo por un año.