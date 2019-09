Macri relanzó su campaña: dijo que "se puede dar vuelta esta elección"

Ante un multitud que colmó Barrancas de Belgrano, el presidente Mauricio Macri encabezó este sábado la primera marcha del "Sí se puede", en la que relanzó su campaña de cara a las elecciones del 27 de octubre y advirtió que "lo que viene es mejor".

El jefe de Estado llegó al acto en el tren que abordó en Olivos, acompañado por la primera dama Juliana Awada y su primo Jorge Macri, entre otros dirigentes.

En el escenario también estuvieron junto a él el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto. El jefe de Gabinete, Marcos Peña estuvo en el lugar pero no subió al palco. La gran ausente fue la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

"Hoy los invité porque no nos resignamos", lanzó Macri ante los miles de manifestantes, y aseguró que él y ellos están unidos en "decirle no a la impunidad".

"Nos une cuidar la democracia, nos une amar y querer vivir en libertad, nos une la honestidad, nos une querer vivir en paz, nos une querer dejarle un futuro mejor a nuestros hijos, nos une construir y no destruir, nos une saber que existe un futuro distinto para todos, y nos une decirle no a la impunidad", insistió el presidente.

Después de destacar que fue "la clase media la que hizo el mayor esfuerzo", Macri aseguró que escuchó el mensaje de las urnas y que "lo que viene es distinto, ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario y viene el alivio en el bolsillo porque todos lo necesitamos".

Optimista, Macri gritó una y otra vez que "un país mejor es posible", y también que "se puede dar vuelta esta elección".

"Estamos mucho mejor parados que hace cuatro años para comenzar a crecer. Además, entendimos algo importantísimo: que esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie. Y exigimos la verdad y exigimos saber la realidad sin maquillajes para poder cambiarla", agregó.

Las inmediaciones de Barrancas ya estaban colmadas de militantes del Gobierno bastante tiempo antes de la hora señalada. Miles de seguidores del oficialismo colmaron las cercanías de la estación Belgrano C, donde se montó un tráiler que sirvió de escenario.

Manifestantes de todas las edades se movilizaron con banderas argentinas y al grito de "sí se puede", y entre ellos ganó la escena una columna con banderas amarillas del PRO y carteles a favor del presidente. Entre los primeros se mezcló el actor Alfredo Casero, que fue vitoreado y al que le cantaban "queremos flan".

Una multitud en la marcha del "Sí se puede" que encabeza Mauricio Macri. Foto Rafael Mario Quinteros

También se mezclaron imágenes del fiscal Alberto Nisman y un montaje con la imagen de Cristina Kirchner como el personaje de Maléfica.

"Cuida tu patria, vota bien"; decía una de las pancartas. "No es cemento, es dignidad", rezaba otra.

La cofundadora de Cambiemos y diputada Elisa Carrió fue la primera en subir al escenario, acompañada del candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto.

"Esta Argentina está haciendo historia. Con el campo, con las marchas. Argentina está saliendo a la libertad. La libertad se gana con trabajo pero con dolor", dijo Carrió, ovacionada por la multitud.

También habló de Macri y lanzó, con ironía: "El problema de Mauricio no es no que no siente. Siente mucho. El problema es que es ingeniero", lanzó la referente de la Coalición Cívica, y enseguida insistió que cree en él.

Y después fue el turno de Pichetto, quien sentenció que "la única batalla que se pierde es la que no se da", y que "lo que está en juego" el 27 de octubre "son las libertades".

Con el podio de las tres principales tendencias en las redes sociales, la marcha que el Gobierno bautizó como del "Sí se puede" había arrancado con las opiniones de los usuarios, tanto a favor como en contra de la reelección de Macri.

La marcha del #Sisepuede recorrerá 30 ciudades del país, en las que anunciará medidas de alivio para la clase media, como parte de la estrategia para revertir la derrota electoral de las primarias en los comicios del 27 de octubre. La segunda marcha está pautada para el lunes, a las 17.30, desde la ciudad bonaerense de Junín, donde Macri allí sí estará acompañado por la gobernadora bonaerense.