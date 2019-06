Luciano Castro contó lo que le dijo a Juan Darthés tras la denuncia de Fardin copy

Luciano Castro habló de la denuncia de violación contra Juan Darthés y la actitud del actor de haberse ido a Brasil para evadir el repudio público.

Los actores trabajaron juntos en diferentes ficciones de Pol-ka, y su último encuentro laboral se dio en "Los ricos no piden permiso" en 2016. Por ese vínculo de años, Castro pudo hablar con su colega luego de la denuncia de Thelma Fardin.

"Si yo tengo la verdad no me voy a ir a ningún lado. Me quedo acá y hago cadena nacional las 24 horas puteándote y diciéndote: 'Aclará lo que dijiste'. Eso fue lo que más me hizo ruido de Juan. Que se haya ido, sinceramente", aseguró en una entrevista con "Farándula Show".

Embed

Luego agregó que esta crítica fue lo que le dijo en privado: "Lo hablé con él, por eso lo estoy diciendo".

Finalmente, reflexionó: "Cada uno hace lo que puede con su vida y lo mejor que puede. Todos erramos y nos equivocamos. El tema es tener las pelotas, hacerse cargo y salir adelante. En la vida no hay mucho misterio más que eso".

Castro hizo estas declaraciones al término de la entrega de los premios Martín Fierro, donde ganó el oro por "100 días para enamorarse".