Los Pumitas cayeron en el inicio del Mundial

En un partido que tuvo alternativas bien distintas durante cada etapa, el seleccionado inglés venció por 39 a 18 a Los Pumitas en el debut de ambos en el Mundial Juvenil que se juega en Francia.





En la primera mitad, el conjunto argentino supo ser protagonista del partido. Se estableció durante buena parte de dicha etapa en campo rival y fue administrador de la pelota. Gracias a esa gestión (ofensiva y defensiva) obtuvo dos tries. De todas formas, Inglaterra tuvo sus momentos para empezar a aprovechar cada oportunidad que generó y sacó réditos de ellas con un pack poderoso y backs incisivos que, de a poco, se fueron erigiendo en los que, en definitiva, definirían el partido en las postrimerías del mismo.





El segunda mitad, lo dicho: el conjunto subcampeón del mundo se hizo fuerte en las formaciones fijas, llevó la pelota a campo argentino y el desgaste culminó con el conjunto albiceleste dando intensa batalla en defensa, y si bien pudo mantener durante buena parte de este complemento a su rival sin puntos, los primeros tres minutos y los últimos cinco a pura intensidad de Inglaterra fueron suficientes para establecer una ventaja indescontable.





El próximo partido de Los Pumitas será el domingo 3 de junio a las 8:50am (ARG) contra Escocia, que cayó en el último minuto ante Italia por 27 a 26. El jugador argentino Joaquín De la Vega expresó que "Lo habíamos planteado de otra manera pero no se pudo dar.Tuvimos un buen primer tiempo pero después por errores de manejo e indisciplinas se nos hizo cuesta arriba".









Síntesis

Argentina: Rodrigo Martínez, Leonel Oviedo, Mayco Vivas; Salvador Ochoa, Lucas Paulos; Joaquín de la Vega (c), Santiago Ruiz, Bautista Pedemonte; Manuel Nogués, Juan Bautista Daireaux; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Juan Pablo Castro, Pablo Avellaneda; Santiago Carreras.

Cambios:Lucio Sordoni por Vivas; Federico Lavanini por Ochoa; Joaquín de la Vega Mendia por Carreras; Juan Ignacio Molina por Ruiz; Gonzalo Hughes por Martínez; Agustín Milet por Oviedo; Leopoldo Herrera por Avellaneda.

Inglaterra: Toby Trinder, Henry Walker, Ehren Painter, Joel Kpoku, James Scott, Ted Hill, Ben Curry (c), Josh Basham; Ben White y James Grayson; Ali Crossdale, Fraser Dingwall, Tom Hardwick, Jordan Olowofela y Tom Parton.

Cambios: Alex Seville por Trinder; Gabriel Ibitoye por Crossdale; Joe Heyes por Painter; Sam Lewis por Kpoku; Marcus Smith por Grayson.

Primer tiempo: 5´ Try Chocobares, conv. por Daireaux (A); 7´ Try Olowofela, conv. por Grayson (I); 9´ Penal Daireaux (A); 13´ Try Walker, conv. por Grayson (I); 26´ Try Pedemonte (A); 37´ Try Olowofela (A).

Resultado parcial: Argentina 15-19 Inglaterra.

Segundo tiempo:2´ Penal Grayson (I); 5´ Try Walker, conv por Grayson (I); 20´ J. de la Vega Mendia (A); 22´ Penal Hardwick (I); 39´ Try Smith, conv. por él mismo (I).