Los Pumas ya se enfocan en Tonga

Tras la derrota ante Francia por la primera fecha del grupo C del Mundial de Japón, el conjunto argentino partirá este lunes por la mañana hacia la ciudad de Osaka para enfrentar a Tonga, el sábado 28 de septiembre, desde la 1:45 (hora argentina).

Con algunos jugadores con leves golpes propios del partido ante los galos, el plantel conducido por Mario Ledesma viajará en tren en búsqueda de un triunfo que lo deje mejor parado en la tabla de posiciones.

En cuanto a la actividad semanal, el martes y miércoles habrá entrenamiento doble turno en Red Hurricanes Training Ground, mientras que el jueves tendrán una sesión de gimnasio para luego el viernes asistir al Hanazono Stadium para hacer el reconocimiento del terreno.

Una vez arribado a Osaka, el entrenador Mario Ledesma hablará en conferencia de prensa, a las 19:30, para anunciar la llegada a una nueva sede en el Mundial. Será en el Hotel New Otani Osaka.

En relación a lo que viene, el hooker Julián Montoya sostuvo que “Primero mirarnos a la cara, decirnos lo que nos tenemos que decir, aprender de los errores que hicimos y tirar juntos para el mismo lado”.

El rosarino Jerónimo De la Fuente expresó que “Trabajar como lo hemos hecho todo el año, todavía quedan tres partidos por jugar y nos tenemos que enfocar en eso”.

"Tenemos que ser mejores para poder ganar esos partidos, y me da mucha lástima por la gente que se levantó temprano en Argentina o se vino hasta acá, pero a mi no me cambia nada, anímicamente. Me hace redoblar esfuerzos y no me cambia el rumbo y sé que a los jugadores tampoco, ellos no aflojan esfuerzos o dedicación” comentó el entrenador Mario Ledesma.

Moroni fue advertido

El wing de Los Pumas, Matías Moroni fue advertido por la World Rugby "por un acto de juego sucio" en el final del partido entre Argentina y Francia, cuando integrantes de ambos equipos se trenzaron a golpes, algo que está seriamente penado en este deporte.

World Rugby informó que Moroni incumplió la ley 9.27 y violó la regla que indica que "un jugador no debe hacer nada que esté en contra del buen espíritu deportivo".

"La advertencia quedará asentada en el historial del jugador y será tomada en cuenta si el jugador acumula tres tarjetas amarillas o recibe una nueva advertencia durante el presente torneo", añade el comunicado. Moroni podrá ser parte del plantel para el partido ante Tonga, aunque deberá cuidarse si no quiere recibir una sanción que lo deje fuera de la Copa del Mundo.