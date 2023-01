Los mejores destinos para fans de la NBA

Filadelfia

Los aficionados de Filadelfia están locos por el deporte y son leales a sus Philadelphia 76ers, que juegan en el Wells Fargo Center del sur de Filadelfia. Hazte con un asiento en el nivel 100 para disfrutar de la acción. Da por seguro que podrás esperar unirte a los animados seguidores de Filadelfia que alientan a su equipo local y sentir un ambiente emocionante durante el día del partido.

Cuando no estés animando a los Sixers, puedes disfrutar de las históricas atracciones de Filadelfia, que son sumamente atractivas tanto para los aficionados a la historia como para los entusiastas del arte. Aquí es donde Betsy Ross cosió la bandera de la nación. Es la ciudad donde Rocky corrió hasta lo alto de las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia. Y además es tierra de innumerables museos, teatros y murales. Por supuesto, la ciudad también es conocida por sus cheesesteaks, y hay muchos restaurantes de primera categoría que probar mientras se está en ella.

Atlanta

Los Atlanta Hawks juegan en el Philips Arena, con capacidad para más de 18.000 aficionados en pleno centro de Atlanta. Una excelente opción de alojamiento es The Westin Peachtree Plaza, un emblemático hotel de Atlanta situado a poca distancia del Philips Arena. El restaurante del Westin Peachtree Plaza, The Sun Dial, dispone de un observatorio con ventanales que ofrecen algunas de las mejores vistas de Atlanta.

Tanto el Philips Arena como el Westin Peachtree Plaza están a poca distancia a pie de los principales lugares de interés del centro de Atlanta, como el CNN Center, el Acuario de Georgia, el Centennial Olympic Park, el College Football Hall of Fame, el nuevo Centro de Derechos Civiles y Humanos y el World of Coca-Cola.

Sacramento, California

Sede de los Sacramento Kings de la NBA, esta ciudad cuenta con un equipo de estrellas que merecen ser vistas en cualquier juego de la NBA. Vale la pena mencionar que, en septiembre del 2016, la ciudad de Sacramento inauguró con orgullo el nuevo complejo deportivo y de ocio Golden 1 Center, valorado en 507 millones de dólares. Este inmenso complejo deportivo atraerá a los entusiastas de la tecnología, ya que alberga el primer tablero de vídeo 4K Ultra HD Center-Hung de la NBA, que con sus más de 6.000 pies cuadrados que casi se extiende en toda la línea de fondo.

Cuando no estés viendo alguno de los juegos, no dejes de visitar el emergente panorama gastronómico de Sacramento. La ciudad es un destino "de la granja a la mesa" situado entre 1,5 millones de acres de prístinas tierras de labranza californianas. Por lo tanto, se enorgullecen de su escena gastronómica de productos frescos de la granja y no debes perdértelo. En cuanto al alojamiento, considere The Citizen Hotel, una propiedad de Autograph Collection, o el Hyatt Regency Sacramento, con vistas al hermoso Capitol Park.

Dallas

Los Dallas Mavericks son un equipo ampliamente conocido en Dallas a nivel internacional. El equipo juega sus partidos en casa en el American Airlines Center, en pleno centro de Dallas. Los aficionados pueden reunirse a las afueras del estadio, en Victory Park, antes del partido, o tomar una copa y comer algo en Victory Tavern o Happiest Hour, ambos muy cerca del estadio.

Otros aspectos destacados de Dallas son la gran variedad de opciones gastronómicas, desde restaurantes con chefs galardonados con estrellas Michelin hasta restaurantes locales algo más informales. Asimismo, ofrece opciones de alojamiento asequibles.

Algunos de los hoteles más populares de la ciudad son The Joule, Hotel ZaZa Dallas, The Adolphus, Warwick Melrose Hotel, Rosewood Mansion on Turtle Creek y Hotel Crescent Court. La ciudad es fácil de recorrer en coche o con el sistema ferroviario Dallas Area Rapid Transit. Además, Dallas alberga diversas atracciones, como el Museo de Arte de Dallas, el Museo Perot de Naturaleza y el Jardín Botánico de Dallas.