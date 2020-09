El presidente Alberto Fernández sostuvo que en el país "los dólares hacen falta para producir, no para guardar", y planteó la necesidad de que el "dólar deje de ser un mecanismo de especulación y una variable para que algunos acumulen".

Así lo afirmó al encabezar este miércoles la presentación del Plan Nacional de Conectividad "Conectar", en la sede central de Arsat, en Benavídez (Tigre), donde se anunció que el programa contará con una inversión de 37.900 millones de pesos hasta 2023, buscará universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación y prevé la reactivación del Plan Satelital Argentino.

"Tenemos una lógica de la economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dolares, en un país donde hacen falta para producir no para guardar", indicó el mandatario.

En el marco del anuncio del Banco Central de las nuevas reglas para la compra de dólares, el mandatario planteó que el país que imaginó en 2003 con Néstor Kirchner "todavía tiene deudas pendientes" y no lograron concluirlo porque "en el medio hubo cuatro años donde todo se paralizó y se favoreció la desintegración", en referencia a la gestión de Cambiemos.

El presidente encabeza la presentación del Plan Nacional de Conectividad "Conectar"

Asimismo insistió en que no cree en la "meritocracia" y sostuvo que, "si algunos tenemos mejores condiciones, el mérito no alcanza y eso no lo podemos permitir".

"Ayer los diarios titulaban 'Alberto piensa que el mérito no sirve para progresar'. Yo no digo semejante imbecilidad. No creo en la meritocracia. Si algunos tenemos mejores condiciones, el mérito no alcanza, y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres y eso no lo podemos permitir", consideró el mandatario.

Diario UNO de Entre Ríos La compra de dólar ahorro tendrá un recargo del 35% como anticipo de Ganancias. Estos son 12 puntos a tener en cuenta para entender la medida del BCRA Posted by Diario UNO de Entre Ríos on Wednesday, September 16, 2020

El Plan Conectar

Según se informó oficialmente, el Plan Conectar contempla el "desarrollo, construcción y puesta en órbita de un nuevo satélite, el primero de la segunda generación de ARSAT, que estará orientado a la ocupación de las posiciones orbitales del país, al desarrollo de la industria satelital de telecomunicaciones y a reducir la brecha digital brindando conectividad satelital de alta calidad a 200 mil hogares rurales".

Asimismo, se actualizará y extenderá hasta los 38.808 kilómetros la Red Federal de Fibra Óptica, se renovarán los equipos de las 100 estaciones de la Televisión Digital Abierta (TDA) y se pondrá en valor el Centro Nacional de Datos de ARSAT, lo que "permitirá disminuir costos y ahorrar divisas en servicios cloud".

Del acto participarán también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, a cargo del área que diseñó la iniciativa, entre otros funcionarios.