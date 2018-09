Los chats de la maestra de música acusada de acosar a un nene

"Te quiero a vos, besarte todo", fue uno de los mensajes de texto que le habría enviado la docente de música de la escuela Nº 63, Almirante Brown, de Cochabamba y Liniers, a uno de sus alumnos, de 13 años. La maestra, de 28 años, fue apartada de su cargo para dar comienzo a una investigación.

En los chats que trascendieron se puede leer a la que sería la docente preguntándole al chico si sentía celos, y en otro mensaje pacta un encuentro entre ambos: "En la esquina por Pellegrini. Esperame ahí y nos tomamos un taxi, yo pago, vos no te preocupes".

maestra acosadora

También se ven al menos dos fotos con la cara de la mujer, que le pide discreción: "En serio, si la ven se pudre todo".

Luego de que él le dijera que tiene un regalo para ella, la mujer responde: "No quiero un regalito, te quiero a vos, ya te dije. Besarte todo".

>> Leer más: La provincia desplazó a una docente de música denunciada por acoso en una escuela de Rosario





En otro chat le reprocha: "Ni un «hola linda», «amor», nada. Qué feo", y también reclama una fotografía de él: "Ni una foto tuya me mandaste al final".

Carolina, la madre del chico, aseguró que anoche sonó el teléfono mientras el niño dormía. "Miré el mensaje que decía: «Hola, mi marido se fue a dormir, escribime». Cuando descubrí eso no entendía quién era, él tiene trece años recién cumplidos", sostuvo.

Dijo que se hizo pasar por su hijo para seguirle la conversación. Y luego habló con su hijo, quien admitió el contacto telefónico que mantenía con la docente de música, según precisó.

"En un chat ella le dijo que le gustó la cartita, y le pregunté si le puso el número (de celular) en la carta pero me dijo que no, que se lo dictó en la clase y ella lo anotó en el celular", afirmó, para añadir: "Me imagino que en su inocencia debe tener sentimientos cruzados, y ahora está más angustiado porque ahora cayó a la realidad".