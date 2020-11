Lionel Messi sorprendió con sus duras declaraciones

Sin embargo, lo que hizo fastidiar a la Pulga fue la presencia de Hacienda. "Recién llegó después de 15 horas (de vuelo) y me encuentro a uno de Hacienda haciéndome una inspección. Es una locura”, disparó ante los medios. Y el motivo es lo que más lo molestó.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1329137848407220224 SE ENOJÓ EL



Lionel Messi: “Ya estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club”pic.twitter.com/DynBhPZodC — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 18, 2020

Messi tiene su avión privado, que alquila a una empresa para que realice vuelos particulares mientras él no lo utiliza durante su estadía en Barcelona. Hacienda, con justa razón, debe inspeccionar si todos los vuelos que hace están debidamente facturados y está el registro de todos los que viajaron en ese avión. De todas maneras, algo que se pudo hacer en cualquier momento, se llevó a cabo cuando llegó el astro argentino tras un largo viaje, con mucha prensa en la puerta del aeropuerto, y lo retuvieron durante casi una hora.

La novela de Lionel Messi

A fines de agosto explotó la bomba. En medio de una profunda crisis deportiva e institucional después de una temporada llena de penurias, tras reunirse con el entrenador Ronald Koeman, Messi resolvió que se iría del Blaugrana. Un motivo muy claro era las insalvables diferencias de criterio con la dirigencia encabezada por Josep María Bartomeu.

Las negociaciones por Neymar generaron tirantez entre Messi y Bartomeu a tal punto que el argentino, que en más de una oportunidad pidió al brasileño públicamente, tuvo que aclarar que no se metía en las negociaciones y que lo suyo era un deseo deportivo. Con Abidal, que insinuó una “cama” a Ernesto Valverde, fue mucho más duro: “Habría que dar nombres porque si no, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.

Finalmente, Abidal dejó su cargo de secretario técnico y Bartomeu (junto con los dirigentes que lo acompañaron) presentó su renuncia tras verse acorralado. Pero por sus dichos de hoy se infiere que Messi sigue muy enojado y siente que utilizan su figura para canalizar situaciones ajenas a él.