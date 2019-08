"Le pegaron al micro con una maza y no se rompe"

El próximo domingo, por la fecha 5 de la Superliga Argentina de Fútbol, Boca visitará a River en una nueva edición del Superclásico. Será la primera vez que se enfrenten desde la final de la Copa Libertadores del 9 de diciembre, pero también la primera vez que el Xeneize vuelva a llegar en micro al Monumental, como aquel 24 de noviembre, que terminó con incidentes contra el micro y la posterior suspensión del encuentro, que se terminó disputando en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Darío Rubén Ebertz, el chofer del plantel de Boca desde hace más de 10 años y que estuvo presente ese día, explicó que ahora el micro está blindado y que no ocurrirá algo similar. "Va a ser la primera vez que vuelva, pero sin dudas me genera una sensación muy rara, extraña. Aunque creo que esta vez no pasará nada, porque si ocurre algo es para que se desmadre todo de nuevo. Si volvemos a lo mismo es como que no aprendimos nada", expresó en una entrevista con Olé. "No tengo miedo. Ahora el micro está más seguro y eso ayuda. Llevaron un auto al predio de Boca en Ezeiza con los mismos vidrios blindados que se le pusieron al micro y hasta los mismo jugadores le pegaron con una maza y no se rompe. Tiene doble vidrio con una lámina de espesor muy gruesa en el medio, y eso no deja que la piedra que impacta pase para el otro lado. Mirá que le pegaron fuerte eh, y nada", contó a Olé.

El Gringo contó que le cuesta superar lo que pasó. "Es difícil, soñé un montón de veces con ese día. Pero trato de llevarlo lo mejor que pueda. Más vale que lo pienso en todo momento, porque así como no pasó nada, podría haber pasado una catástrofe, un desastre", deslizó. "A alguien se le escapó la tortuga. Se confundieron los que tenían que controlar a la gente. Nunca me pasó de tener a tanta gente cerca del micro. He ido a montones de clásicos y nunca pasó igual. El lugar que más miedo me da es en Quinteros, donde está la rotonda. Hay cuatro calles para todos lados. Ahí es donde debería estar la mayor cantidad de policías. El operativo lo preparan ellos y saben. No podemos entrar por Figueroa Alcorta o por el puente Labruna porque están todos los de River. Nunca tuvimos problemas hasta ese día...", concluyó el Gringo.

El domingo desde las 17.00, River y Boca se medirán en el Monumental por la fecha 5 de la Superliga. Antes, ambos tendrán sus respectivos duelos por cuartos de final de la Copa Libertadores, que podrían determinar otra serie con superclásico en semifinales.