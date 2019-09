Las 20 reflexiones de Manes en la 15ª Jornada de la Industria

El neurólogo dio un cierre magistral al encuentro que organizó la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) el pasado 12 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones. El docente e investigador hizo hincapié en la necesidad de volver a tener un proyecto de país colectivo, que impulse la Revolución del Conocimiento basada en la ciencia, la tecnología y la capacidad creativa de los argentinos.

Facundo Manes, reconocido docente, investigador y especialista en Neurociencias de la Argentina, disertó durante la 15ª Jornada de la Industria de Entre Ríos el pasado 12 de septiembre. Ante más de 700 personas que colmaron el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, brindó una serie de reflexiones sobre lo que llama la Revolución del Conocimiento, basada en las capacidades creativas de los argentinos.

En este sentido, el profesional planteó la necesidad de volver a tener un proyecto colectivo, en el que se deje de lado la grieta y se unan todos los sectores en un mismo propósito. Para ello, resaltó la importancia que adquiere poder invertir decididamente en ciencia, tecnología e innovación. Para Manes, un país disruptivo es aquel que implementa un modelo económico basado en el conocimiento, que resuelva los grandes problemas de la Argentina.

Las frases destacadas

1- “Hay que volver a esa Argentina donde ser honesto, trabajar duro, estudiar, pensar en la comunidad, era sinónimo de movilidad social”.

2- “La revolución que necesitamos es la revolución del conocimiento, para que de una vez por todas nos enfoquemos en el desarrollo para 45 millones de personas”.

3- “Para entender cómo atacar la corrupción, tenemos que saber que siempre fuimos un poco corruptos los humanos”.

4- “Pequeños actos de corrupción bajan el umbral para futuros actos de corrupción en la misma persona”.

5- “Si estamos convencidos de que tenemos la verdad y estamos enamorados de lo que pensamos, es imposible pensar en el bien común; algo que falta en la Argentina”.

6- “El principal desafío que tenemos como sociedad es unirnos. Si no nos unimos en un proyecto de país, cualquier plan económico va a fracasar. Y para unirnos en cosas básicas, tenemos que ceder algo. Para eso tenemos que cuestionar nuestros esquemas mentales y pensar que el otro también tiene semillas de verdad y que quizá no coinciden con lo que pensamos”.

7- “Si en la Argentina no empezamos a reconocer cómo estamos, dónde estamos, a autoengañarnos de que estamos condenados al éxito, nos va a ir mal”.

8- “¿Cómo se sale de esta grieta que estamos viviendo? Se sale con empatía: la capacidad del cerebro de imaginar que el otro piensa diferente a uno y por ahí tiene semillas de verdad que no son las que pensamos. Lo segundo es tener un propósito por encima de la diferencia, un sueño colectivo, un proyecto de país, que nos una más allá de las diferencias”.

9- “Hoy tenemos que ser creativos los argentinos, tenemos que ser disruptivos; necesitamos un plan de país totalmente disruptivo”.

10- “El motor de la economía mundial es la capacidad de generar conocimiento y de implementarlo”.

11- “La Argentina nunca hizo lo que tenía que hacer para desarrollarse, que es invertir lo suficiente y estratégicamente en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, y vincularlo a la industria”.

12- “¿Cómo se generan dólares? Con conocimiento, aumentando las exportaciones, con valor agregado. Y ahí tiene sentido tener un pueblo educado. Nos guste o no, podemos automentirnos incluso, pero tenemos una economía bastante basada en materias primas y sus derivados. Y un país así no necesita tener un pueblo educado”.

13- “Muchos piensan que hay que crecer y luego invertir en la gente: en nutrición, en salud y en educación. Es al revés. Si no invertimos en el principal motor de la economía que es el cerebro, no podemos ser ricos. No hay que crecer económicamente y después invertir. Si no invertimos antes o a la par, el crecimiento económico va a ser temporario y, cuando se acaben las vacaciones, va a haber más desigualdad”.

14- “Tenemos que dejar esta grieta de campo versus industria y servicios. Hay que hacer algo que nunca hicimos: nunca invertimos en ciencia y tecnología y nunca generamos instituciones fuertes y modernas para vincularlos”.

15- “Los seres humanos, para ser felices, necesitamos un propósito, un sueño, que exceda nuestros propios intereses personales”.

16- “Hoy en Argentina hay 3,8 millones de personas que no comen, que tienen hambre, en un país que genera alimentos para diez argentinas. No hay hambre por falta de alimento, hay hambre por inmoralidad”.

17- “Tenemos que reinventar el país y poner al docente como el principal trabajo. No hay trabajo más importante que el docente. La revolución del conocimiento va a tener una real dimensión en Argentina cuando pongamos a los docentes como principal trabajo y cuando los mejores chicos en la secundaria quieran ser docentes”.

18- “Si no damos vuelta la taba, si no nos reinventamos, si no somos disruptivos, si no tenemos un proyecto superador como fue la democracia o la escuela pública, lamentablemente podemos autoengañarnos, pero nos va a ir mal. Vamos a seguir con esta desigualdad, corrupción y apatía de la sociedad enormes”.

19- “Tenemos que pensar un proyecto de país que supere la grieta, que supere las diferencias, y esto se hace entre todos”.

20- “Hay que tratar de ser creativos para tener un proyecto colectivo, que nos una a todos, que nos haga parte. Si tenemos un proyecto de país no importan los actores”.