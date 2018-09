La selfie: Uyi Zustovich

—De Boca, por herencia. Y en básquet soy de Peñarol.

—¿Un club?

—Boca Juniors.

—¿Una cancha?

—El Polideportivo de Mar del Plata.

—¿Un técnico?

—El Oveja Hernández por su forma de ser, su experiencia, su forma de manejar el grupo. Las charlas y los entrenamientos son distintos. Cuando él está de entrenador es otro deporte.

—¿Un partido que no olvidás?

—El primer clásico contra Quilmes en el Polideportivo repleto. Me tocó entrar e hice 4 puntos. Ese clásico de Mar del Plata me quedó grabado.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Jaron Nash en Resistencia ante Hindú por la semifinal de Conferencia para pasar a quinto partido. Metió un triple sobre la chicharra y pasamos a la final de Conferencia con Echagüe.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Leo Gutiérrez. Un excelente tipo. Con todo lo que ganó y su gran experiencia, tuvo mucha paciencia conmigo. Me explicó y me enseñó mucho tanto en lo deportivo como en lo extra deportivo. Me quedó sumamente grabado.

—¿Cuál fue el Mundial que más te gusto?

—El de Brasil 2014.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A Mauricio Macri. Se merece un buen caño, ja ja.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Maradona, Messi, Ginóbili, Lucha Aymar y Paula Paretto.

—¿Y tres del mundo?

—Jordan, Maradona y Federer.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Mi primer sueldo fue en Peñarol. Había cobrado 1.000 pesos y salí de entrenar y así como me dieron la plata invité a comer a toda mi familia.

—¿Cómo está compuesta tu familia?

—Mis padres, una hermana más grande, un hermana más chica y un hermano más chico. Y mi sobrina.

—¿Les pagaste a todos?

—Sí, cenamos todos.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Jugar al básquet. Es a lo que le dedico la mayor parte del tiempo y dedicación. Vivo para esto. Todo el tiempo estoy pensando como puedo mejorar y que puedo hacer de más para sumar. Tanto adentro de la cancha como afuera pasando por la alimentación, el descanso...

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Descansar, mirar televisión, mirar series y debes en cuando jugar a la play. Y hablo con mi familia que está lejos. Metemos video llamada.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las lesiones y a la incertidumbre sobre mi futuro como deportista y como persona. Un jugador de básquet no tiene claro que va a pasar mañana. Hoy estás acá y mañana no sabés.

—¿Qué cosas te sacan?

—La ignorancia y el egocentrismo.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Miro stand up. Miguel Granados me hace reír y la busco por ese lado. Después los momentos compartidos con los chicos en el vestuario. Ahora hace dos semanas que los conozco a los jugadores nuevos y venimos media hora antes a los entrenamientos para charlar y cagarnos de risa.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Cuando fui a jugar un torneo a China el año pasado compré un parlantito que no me prendió. Llegué al hotel, lo abrí y nunca anduvo. Fue en Shangai.

—¿Cocinás?

—Ahora sí, porque cuando vine tenía alguien que cocine por mí o comía en algún lado. Ahora este año arrancamos a cocinar. Hay que ingeniárselas, pero venimos bien.

—¿Una comida?

—El asado.

—¿Un postre?

—El Tiramisú.

—¿Una bebida?

—Agua mineral. Tomo mucho.

—¿Qué música escuchás?

—De todo. Me gusta la música contemporánea, escucho Baglietto, Silvio Rodríguez, rock nacional, música cubana. Me gusta todo.

—¿Una banda?

—Coldplay.

—¿Una película o serie?

—Una película, El Perfecto Asesino. La vi cientos de veces. Y una serie, que es la que estoy mirando ahora, es Peaky Blinders. Sumamente recomendable.

—¿Un viaje?

—El que hice este año con dos amigos. Me fui con dos amigos a recorrer Europa un mes y la verdad que fue un viaje inexplicable.

—¿Una ciudad?

—Barcelona.

—¿Un lugar para vivir?

—Barcelona.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—El sur asiático. Tailandia, Vietnam... toda es zona.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, Erardo con E.

—¿Una mujer?

—Dos: mi mamá Verónica y mi abuela Nely.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El del Leo Gutiérrez.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo siete y el mejor es el de mis amigos de toda la vida de Mar del Plata. Tiene mucho movimiento.

—¿Cómo se llama?

—Jodita.

—¿Si te obligarán a salir de uno de esos grupos de cual saldrías y por qué?

—Yo vivía a las afueras de Mar del Plata y la gente del barrio armó un grupo como para comunicarse y avisar onda "che salgo para el centro a las 15, alguien quiere que lo lleve". Pero bueno ahora vivo en Paraná y sigo en ese grupo que no me sirve, ja. Así que saldría de ese.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de whatsapp a quien elegirías?

—A Migue Granados, Leo Gutiérrez, Franco Barroso, Dady Brieva y Roger Federer.

—¿Cómo se llamaría ese grupo?

—Le pondría Los Voladores.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en donde?

—Con la China Suárez en Tailandia, je.