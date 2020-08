La Selfie: Felipe Pais  

Felipe Pais nació el 2 de enero de 1990 en Concepción del Uruguay. A los 4 o 5 años comenzó a jugar al básquet en Parque Sur y al mismo tiempo al fútbol en Parque y luego en Gimnasia y Esgrima. “Era bueno”, confesó el exfutbolista que jugaba de mediocampista por izquierda. A los 15 años ganó la pulseada el básquet.

A los 16 años fue reclutado por Atenas de Córdoba donde estuvo hasta los 21 años. Con el Griego fue campeón del Nacional de Clubes U17 siendo figura y fue parte del plantel campeón de la Liga Nacional que dirigía Rubén Magnano. Ese mismo año ascendió con Unión de Sunchales. Luego se fue a San Isidro donde sufrió una lesión. Tuvo dos años en Rocamora y luego una temporada en Parque Sur.

Intercaló entre San Isidro y Plantense hasta que en la temporada 2018/2019 logró el ascenso a la Liga Nacional con el Calamar siendo figura y goleador de la final (marcó 18 puntos en el quinto fuego). Integró todas las Selecciones de Concepción del Uruguay y de Entre Ríos inclusive en categorías superiores.

El escolta-base va por segunda temporada en la Liga Nacional con La Unión de Formosa.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca, porque mi tío era de Boca y me hizo socio desde el primer día.

—¿Un club?

—Parque Sur, es todo. De hecho estoy sentado en mi habitación y la ventana da a Parque. Literalmente el patio de mi casa.

—¿Un triunfo?

—El ascenso con Platense, ese último partido. Por todo lo que fue. La temporada fue buenísima, hubo un gran grupo y en lo personal tuve un buen torneo. Muchas cosas. El mejor fue ese, el quinto partido de la serie contra San Isidro.

—¿Un equipo?

—Ese de Platense. Me dejó muchas cosas, miles de amigos. Los clubes siempre te dejan algo, pero ese me dejó mucho. Hasta el día de hoy nos seguimos hablando.

—¿Un compañero con el que compartiste vestuario?

—Tengo dos: Pablo Bruna, con el que hice una gran amistad, y Pato Tabárez.

—¿Un técnico?

—Rubén Magnano. Lo tuve en Atenas dos años y fue increíble, una cosa de locos. Verlo de afuera es una cosa y tenerlo adentro es increíble.

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—Mi primer sueldo fueron 200 pesos que era una beca deportiva que te daban en Atenas cuando te reclutaban. A plata de hoy era bastante. Pero con el ahorro de todo ese año me compré mi primer auto, un golcito.

—¿Un estadio o una cancha?

—Elijo cancha, la de Parque, siempre. Jugar acá lleno de gente no lo cambio por nada.

—¿Cuál fue el gol o tanto que más gritaste?

—Hubo muchos, pero el que más grité fue uno en el cuarto partido con San Isidro de visitante. Una de las últimas jugadas, tres o cuatro puntos arriba, asistencia al americano y la enterró. Fue gol y foul, lo grité muchísimo.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un gol o un punto?

—Con Manu después de la Palomita en Atenas contra Serbia.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Messi, Ginóbili, Maradona, Vilas y Lucha Aymar.

—¿Y tres del mundo?

—Jordan, Messi y Federer.

—¿Para qué sos bueno?

—Para cocinar, aunque lo esté haciendo poco, porque acá en Concepción es como que estoy de vacaciones, soy muy bueno.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Disfruto mucho de mi perro, ir al río, pasear donde sea.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la soledad.

—¿Qué cosas te sacan?

—Millones, pero principalmente la mentira y la impuntualidad.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Los Simpson.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—He tenido compras malas, pero veo por internet hace dos años un par de zapatillas divinas. Una Nike blanquita, último par, último talle, el mío, justo. Salían dos mangos y no me di cuenta que eran de mujer, llegaron y eran cuatro talles menos.

—¿Una comida?

—Milanesas con papas fritas de mamá.

—¿Un postre?

—Tengo muchos. El rogel de mi abuela y cheesecake de frutos rojos, no falla.

—¿Una bebida?

—La Coca Cola.

—¿Qué música escuchás?

—Escucho bastante, no tengo un gusto preferido. Te puedo ir desde la cumbia a música en inglés.

—¿Una banda o solista?

—Durante mucho tiempo me gustó Las Patillas, Sabina. De chico escuchaba mucha música porque mi viejo tiene CD de lo que te imaginés porque tenía un bar. Millones de CD en inglés. Paul McCartney, Rod Stewart y Phil Collins... Escucho de todo.

—¿Una película?

—Fans de Harry Potter.

—¿Un viaje?

—Disney.

—¿Una ciudad?

—Me sentí muy cómodo en Buenos Aires, me encontré a mi mismo, y Concepción del Uruguay, mi casa.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—Puerto Viejo.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—La Polinesia.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, Titolo.

—¿Una mujer?

—Mi vieja, María Laura. Mi mamá biológica murió en un accidente cuando yo tenía 4 años y mi viejo se juntó con María Laura, mi mamá ahora. Ella se hizo cargo de nosotros durante toda la vida. Ella era chica. Entonces, por todo eso, la elijo a ella.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Creo que Rubén (Magnano) che. Más allá del contacto en el celular porque ha venido a comer a casa. Vino un par de veces a Concepción a dar una charla y paró en casa, trajo regalos y fueron a pescar con mi viejo. Un genio.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Facu Campazzo. A parte jugamos mil años juntos y me ganó siempre. La revancha.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Médico, siempre me gustó, incluso cuando estábamos en el último año de la escuela apuntaba para ese lado, pero ganó el básquet.

—¿A quién le sacás la roja?

—A los caretas. La que te dice una cosa y por atrás te mata. A esa gente no me la banco.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de San Isidro de vuelta, la pasé muy mal. Muchos problemas con ese club.

REDES

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Diez grupos y cuatro o cinco están activos. El que más me gusta es el de Platense Campeón. No paran, todos los días hay algo.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—Tengo varios. Jordan sería divino por admiración y por lo que me gusta el básquet. Y por lo que me gusta la marca, me gustaría que me siga Nike y que me pase ropa también, ja.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con mi mamá biológica en donde sea, en casa, en el sillón y en cualquier momento. Es una deuda pendiente que no voy a poder cumplir. Charla o selfie, lo que sea.