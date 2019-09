Zona sur: vecinos en contra de un inminente desalojo

Momentos de tensión se vivieron el viernes en la zona de calle Tavella Sur, más conocida como El Molino, en la ciudad de Concordia, ante el pedido de las autoridades municipales para el desalojo de viviendas. Los vecinos manifestaron su enojo y disconformidad ya que interpretan que cuentan con sus derechos debido a que hace prácticamente 10 años han edificado allí sus viviendas. Además indicaron que les pusieron plazo para retirarse del lugar.

De acuerdo a lo manifestado por los vecinos, se presentó una persona y les solicitó que deben retirarse ya que los terrenos fueron comprados para un desarrollo del lugar. Alrededor de 70 familias viven en ese lugar y las versiones indican que deben retirarse cuanto antes. No obstante, se contrapone con los servicios que sí fueron habilitados en su momento, como energía eléctrica, teléfono, entre otros.

Los vecinos manifestaron que les dieron plazo hasta mañana para abandonar el lugar. El grupo de personas decidió reunirse y llevar a cabo una protesta pacífica para que su reclamo sea escuchado. Jésica Krenz es vecina del lugar y se manifestó en LT 15 Radio del Litoral: “Soy consciente de que estoy usurpando, pero ni así me tienen que tratar como a un animal. Tengo derecho como cualquiera, queremos vivir en un lugar digno para que mis hijos puedan vivir bien, estudiar y desarrollarse. Solo digo que si nos van a dar un lugar, que lo hagan con un plan de pago para poder pagarlo”, comentó.

De acuerdo a cómo se dieron los acontecimientos, Krenz se refirió a la visita de las autoridades hace pocos días. “La semana pasada la señora Ligia Wurfel (directora de Gestión Comunitaria y Reordenamiento Urbano y Social de la Municipalidad de Concordia) vino con una nota que nos entregó, diciendo que teníamos que hacer el corrimiento de las viviendas. El borde de la vía tiene que quedar cinco metros libre para los costados”, especificó.

Otro de los vecinos, de nombre Darío, contó: “El presidente del barrio vino prometiéndonos terrenos, con luz, agua, cloacas y una casa con título. Nosotros no podemos salir de acá. No se sabe nada sobre eso. En estos terrenos hace años que vivimos. No solo a la gente de la vía le pidió que tienen que correrse, sino a gente que está un poco más lejos de acá”.

Consultado si desde el organismo le precisaron a dónde serían trasladados, el vecino expresó: “Nos dijeron que supuestamente nos querían llevar al asentamiento de La Bianca. Les dije que ahí no queríamos ir porque sabemos que esos terrenos están bajo juicio”. Los vecinos manifestaron que tienen bajada de luz. A su vez, otra de las vecinas se refirió al supuesto presidente de barrio, de apellido Vassallo. “Nunca se ocupó de nuestro barrio, al contrario, las veces que ha venido ha sido prepotente y ha insultado a todos”.

Guillermo Molina es integrante de la comisión vecinal y respecto al pedido de que las familias deben abandonar cuanto antes sus viviendas, expresó: “En un principio nosotros nos enteramos que se iba a construir un complejo habitacional cercano a la vía, lo cual contemplaba la salida de las familias que viven ahí. Es un sistema complejo, el que viven las familias acá, con diferentes ingresos económicos, en un contexto difícil como estamos viviendo en este país”.