Zacarías destacó que el gobernador trasladó "tranquilidad"

El diputado Juan Domingo Zacarías, integrante de la conducción del interbloque de Cambiemos, sostuvo que el encuentro que mantuvieron ayer los presidentes de las bancadas legislativas con el gobernador Gustavo Bordet, fue de absoluta sinceridad y que el mandatario les transmitió tranquilidad sobre aspectos fundamentales de la situación provincial, en el marco de la pandemia del coronavirus.

“La reunión fue muy honesta, duró más de dos horas, con una predisposición de parte del gobernador de responder todas las preguntas que se le formularon; y puedo decir que la preocupación que nos expresó que tiene, es la misma que tenemos todos “, describió el legislador de la bancada opositora.

“La preocupa la salud, aunque podemos decir que en Entre Ríos, hasta ahora las, medidas tomadas están dando frutos favorables comparativamente con otras provincias. Y también lo preocupa el tema económico y financiero, respecto de lo cual nos garantizó que ninguno de los asalariados de un universo que abarca al 90% de la planta de empleados públicos y jubilados de la provincia va a quedar sin cobrar su sueldo, haciéndonos saber que ese grupo que cobra por debajo de los 55.000 pesos mensuales no está en riesgo. Esto es un mensaje positivo y tranquilizador, sin dejar de reconocer que se han caído los aportes tributarios, lo que es consecuencia de que se detuvo en gran parte la cadena laboral y comercial, no solo en la provincia sino también en todo el país”, explicó Zacarías.

En el mismo sentido, el legislador indicó: “El otro tema del que se le preguntó al gobernador fue lo relativo a los rumores sobre la posibilidad de emisión de una cuasimoneda. Nos dijo que no tiene esa intención bajo ningún punto de vista, y que en ningún momento se ha evaluado la posibilidad de implementar bonos en la provincia. En primer lugar porque la Constitución de Entre Ríos lo prohíbe; y en segundo lugar, porque no tiene necesidad de implementar letras ni bonos para pagarles a proveedores y contratistas, ya que la Provincia no tiene deudas de importancia con ese sector. La Provincia, en ese sentido, está al día”.

Zacarías contó que el gobernador Bordet “también brindó un mensaje importante a todas las intendencias que por alguna razón estén con problemas para pagar los sueldos de sus trabajadores. Dijo que la Provincia va a garantizar que los municipios prioricen el pago a sus trabajadores. E indicó que por una cuestión lógica, las intendencias del norte provincial son las que tienen más problemas, porque la recaudación se nutre más de los tributos particulares y no tanto de tasas comerciales”.

Zacarias contó que esos fueron los temas de la reunión. “No participé de ninguna reunión posterior a ese encuentro con el gobernador, lo que hice fue volver a mi hogar a hacer la cuarentena correspondiente. Si tuvimos, antes del encuentro con Bordet, una reunión con los otros presidentes de los bloques y el presidente de la Cámara, en la que acordamos empezar a realizar sesiones que serían presenciales para los presidentes de los bloques y virtuales para el resto de los legisladores. Fue una propuesta novedosa que planteó Esteban Vitor , similar a lo que se hace en Mendoza, y con la que yo estoy de acuerdo”, precisó.

Finalmente Zacarías resumió: “De estos temas hablamos y no puedo negar que el gobernador está preocupado por una situación que no es diferente a la de las otras provincias del país, y por la cual él está en contacto permanente con otros mandatarios. Pero insisto que fue un encuentro tranquilizador porque nos dijo que descarta por completo la posibilidad de emisión de cuasimoneda y que los empleados públicos van a cobrar los salarios correspondientes. Además de garantizarle a los legisladores que preguntaron por las intendencias con mayores problemas financieros, que se va a garantizar el pago de sueldo de los empleados de esos municipios”.