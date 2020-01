Ya hay fecha confirmada para vivir la gran fiesta del carnaval paranaense

Gentileza. Brinquedo do Samba

El carnaval de Paraná se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de febrero, según se acordó en las reuniones que vienen manteniendo las comparsas locales con referentes de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad.

Aún no se definió cuáles serán las agrupaciones que van a participar este año, ya que todavía debe realizarse la convocatoria para que se inscriban, pero la mayoría formó parte de los encuentros y esperan poder brindar un espectáculo de gran nivel a las familias de la ciudad que se acerquen ese fin de semana largo al Corsódromo que se levantará en la zona del Puerto Nuevo.

La novedad, según contaron varios de los comparseros, es que el viernes 21 de febrero se hará una edición especial en la que los protagonistas serán los chicos: “Ya tuvimos una serie de reuniones y se definió que ese viernes 21 se destine al carnaval infantil, y el sábado 22 y domingo 23 al carnaval tradicional”, comentó a UNO Hernán Nany Medina, referente de Brinquedo do Samba, una de las comparsas más importantes de la capital entrerriana. Asimismo, indicó: “Todavía no se ha llamado a inscripciones. Una vez que estén inscriptas las comparsas se sabrá cuáles participan. La idea de este gobierno es una manifestación cultural abierta”.

En este marco, sostuvo: “La noche en la que se presenten los chicos se va a hacer un carnaval más temprano que el tradicional, por la cuestión de que va a ser infantil. La postura de Cultura es que sea un día especial, a la tardecita del viernes 21 de febrero y no exponer a los chicos durante la noche. Y ese día también habrá máscaras sueltas, mascarones, batucadas. El sábado y domingo sí estarán las comparsas más grandes”.

“Hablamos con Carina Netto, subsecretaria de Cultura de la Municipalidad, y por lo pronto estamos trabajando en conjunto las comparsas con esta gestión, que propone un montón de cuestiones y estamos conformes y con buenas expectativas. Después de que pase el carnaval habrá que hacer un balance para ver cómo fue finalmente la puesta en escena y el predio”, expresó.

Por otra parte, refirió: “Nosotros estamos trabajando desde mayo. Ya nos estamos preparando, con mucho trabajo, y con la novedad de que este año habrá ocho bahianas. En esta edición estamos cobrando un derecho de traje que no llega al 2% del valor de los mismos, que se paga en dos cuotas, porque si no no hay manera de solventar los gastos”.

Uno de los inconvenientes que tuvieron las comparsas con la gestión anterior era el atraso en los cobros por las presentaciones, que los perjudicaba notablemente al momento de tener que reponer los materiales para los trajes, en un contexto inflacionario y con fuertes subas del dólar.

Finalmente este punto se resolvió y Lautaro Díaz, referente de la comparsa Emperatriz, afirmó: “Se saldaron las deudas en la gestión anterior y esto nos dio la posibilidad de volver a comprar materiales y prepararnos”. Asimismo aclaró: “No todos hemos cobrado por igual, a algunos nos pagaron más tarde y un paquete de piedras hoy tiene un precio, pero no va a salir los mismo en enero de 2021. Tratamos de comprar anticipado y guardar para empezar a armar, y por ahí con las gestiones anteriores no se podía porque no teníamos una fecha segura de cobro ni sabíamos el monto de lo que nos iban a pagar. Ojalá ahora sea diferente”.

“Por lo que se dijo en las reuniones, hay mucho entusiasmo para que el carnaval de Paraná crezca. Una de las cosas que se hablaron es que no esperemos a diciembre o enero y febrero de 2021 para reunirnos y empezar a trabajar, sino arrancar entre mayo y junio para lo que va a ser la edición del siguiente año. Y que todas las comparsas puedan recibir una ayuda por igual para empezar a trabajar para el próximo carnaval, porque algunas reciben y otras no, y nosotros estamos en este último grupo”, manifestó.

Por otra parte, destacó que se empiece a trabajar con anticipación, y explicó: “Nosotros hemos salido gracias a Dios a muchos lugares, como Rosario o Buenos Aires, pero hay otras comparsas que se preparan solo para el carnaval de Paraná y están invirtiendo mucha plata para un evento que recién cerca de la fecha se sabe si se hace o no. A nosotros nos pasó el año que arrancamos con Emperatriz que el carnaval se hizo solo una noche, y para eso habíamos trabajado un año entero. Lo bueno es tener dos o tres noches para poder mostrar lo que hacemos”.

Si bien aún no se especificó el precio de las entradas, Lautaro opinó que serán populares, para que puedan ir las familias.

El referente de Emperatriz señaló que propusieron que en una próxima edición el carnaval no sea en el Puerto sino en la plaza Mujeres Entrerrianas (en el exhipódromo), aunque es una idea que se evaluará: “Es un punto de la ciudad al que puede llegar más gente y las calles están iluminadas, solo habría que cerrar un poco el predio”, opinó.

Con entusiasmo, comentó que ya confirmaron su participación en el carnaval de Paraná y contó cómo se están preparando: “Este año sumamos a la Batería Imperial, que son chicos de la zona del Puerto, y trabajamos para superar el show que hicimos el año pasado. Habitualmente arrancamos a trabajar al poquito tiempo que termina el carnaval anterior. Empezamos a desarmar y dejamos algunos trajes armados por las dudas, para algunos eventos que tengamos. Lo demás se guarda y se separan las piedras por colores y se arranca de vuelta”.

Por su parte, Antonela Clemente, de Salgueiro Monumental, señaló que por ahora no saben si van a participar, porque es una fecha en la que los convocan de otras ciudades. “Para nosotros es complicada esa fecha, porque es el fin de semana que más se trabaja y pedimos buscar una fecha en la que todas las comparsas puedan estar, porque nosotros arrancamos en Buenos Aires la temporada y ya tenemos nuestros compromisos”, concluyó.