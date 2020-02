En Entre Ríos las clases comienzan el próximo 2 de marzo y muchos papás están abocados a los preparativos para el regreso de sus hijos a la rutina escolar. Entre las prioridades contemplan la compra del guardapolvos, los libros, la mochila, la carpeta, el cuaderno y demás útiles escolares, pero hay un aspecto fundamental que no debe descuidarse cuando se trata de una edad en que los niños están en pleno desarrollo y deben alimentarse adecuadamente: la planificación diaria de las comidas es clave, ya que está probado que contribuye en el aprendizaje de los chicos.

Los buenos hábitos deben sumarse en edad temprana, ayudan además a prevenir la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta –como hipertensión, obesidad, diabetes–, y que puedan incorporarlos para recibir los nutrientes necesarios es una responsabilidad que tienen los adultos.

No obstante, no siempre estas cuestiones se tienen en cuenta. Al respecto, Agustina González, licenciada en Nutrición, afirmó a UNO: “Cuesta un montón corregir hábitos que no son los adecuados. Muchas veces a los chicos no les gusta hacer actividad física, están todo el día mirando televisión o están con el celular, comen mucho galletitas o snack, y por ahí no son de desayunar”.

A su vez, en base a su experiencia en el consultorio, advirtió: “Más que desnutrición, en los niños se ven muchos casos de sobrepeso. Habitualmente su alimentación no es la óptima, porque se basa mucho en comer arroz, fideos, pastas, y muy pocas frutas y verduras, que son fundamentales. Si no les gusta, por ahí hay que ir negociando con los chicos para que puedan incorporarlas, pero sobre todo los padres deben colaborar con el tema, cocinando ciertos alimentos y mezclando verduras para que no falten en la dieta de los chicos, principalmente por el aporte de vitaminas y minerales que tienen”.

Por otra parte, la especialista subrayó: “Hay que hacer hincapié en el desayuno, porque es común que los niños vayan a la escuela sin desayunar y durante la mañana terminan comprando facturas, alfajores y otras golosinas. No en todas las escuelas cuentan con un kiosco saludable y lo que ingieren tiene grasas trans o saturadas”.

“El desayuno debe contener lácteos. Se pueda incorporar una leche, un yogurt o queso. Eso aporta calcio y proteínas de buena calidad que contribuyen al crecimiento y la salud de los huesos y los dientes. También algún grupo de cereales: si no tienen sobrepeso pueden usar refinados, pero los mejores son los integrales, que tienen muchos más beneficios y aportan los hidratos de carbono necesarios para cargar el cuerpo de energía y tener un buen rendimiento escolar”, indicó.

En este marco, observó: “Por ahí los chicos que concurren de mañana a la escuela se levantan con sueño, se visten apurados y se van sin tomar un buen desayuno; con los que van de tarde, es más fácil. Este por lo general es un hábito que viene de familia, y es en la casa donde deberían aprender que esta primera comida del día es muy importante. Y en las escuelas también deberían colaborar. Se está luchando para que todas tengan nutricionistas en los comedores escolares y kioscos saludables donde los chicos encuentren frutas y lácteos como opción”

Además de que no deben faltar lácteos y cereales, la nutricionista destacó la importancia de las frutas, que son bajas en azúcares y contienen fibras: “Si los chicos se sacian mucho con leche y cereales en el desayuno, a la fruta la pueden dejar como colación en algún recreo de media mañana. Si es con cáscara, mejor, porque aporta más fibra, previene el estreñimiento y hasta reduce el riesgo de contraer algunos tipos de cáncer”, dijo al respecto.

González mencionó que las colaciones que les envían los padres a la mañana pueden incluir un sándwich con queso y pan integral, barritas de cereales, frutos secos. “Estas alternativas saludables se pueden incorporar desde la casa y la familia, pero es más fácil a veces comprar galletitas o alfajores en el supermercado, o le dan la plata a los chicos para que adquieran algo en el kiosco. Los padres son los primeros que deben concientizarse sobre el tema”, resaltó.

Asimismo, explicó que las colaciones son útiles para que los niños en edad de crecimiento no lleguen con tanto hambre al horario del almuerzo o la cena: “Si almuerza muy tarde, puede incluir dos colaciones saludables: cualquier tipo de fruta, un turrón, una barrita de cereal, un sandwich de queso, o copos de cereales. Si puede consumir leche o yogurt, también es un buen recurso”.

Respecto a la merienda, destacó: “Por ahí en la casa, a la tarde, suelen hacer una merienda con chocolatada, que es lo que más les gusta; no está mal, siempre y cuando se regule la cantidad que se consume”.

También mencionó que los niños pueden consumir malta a lo largo del día, tanto en el desayuno como en la merienda, o en alguna otra oportunidad, ya que es un alimento natural que se obtiene de la cebada germinada y tostada: “La malta es nutritiva, natural, energética, tiene muy bajo contenido de grasa y de sodio, no contiene cafeína y aporta muy poco colesterol. Es un buen alimento para los chicos en edad escolar, porque no tiene conservantes ni aditivos agregados”, dijo, y subrayó: “Contiene minerales y vitaminas A, D y del complejo B; y las más se destacan son el ácido fólico y la vitamina B12, esenciales para fortalecer el sistema inmunológico de los chicos, y además contiene aminoácidos, que ayudan al desarrollo cognitivo. Lo ideal que los chicos lo preparan con leche. Es una opción saludable para la alimentación cotidiana”.

En referencia al almuerzo y la cena, sostuvo que además de las verduras, los niños deben comer carne –roja y blanca– entre cuatro a cinco veces a la semana, y si no les gusta mucho la carne, en ocasiones reemplazarla por legumbres, queso o huevo o frutos secos, para que ingieran proteínas.

Por último, hizo hincapié en que los niños deben estar hidratados, tomando dos litros y medio de líquido por día: “Si no quiere agua, seleccionar gaseosas sin azúcar es recomendable. Sodas, jugos, gelatinas, caldos y sopas en invierno, también son opciones que ayudan a hidratar”, concluyó.