Vuelta a clases: se precisan al menos 6.000 pesos comprar útiles y ropa

Falta poco para que comiencen las clases en Entre Ríos –según establece el calendario oficial será el próximo 2 de marzo– y numerosas familias ya comenzaron a averiguar precios de útiles escolares, guardapolvos y demás elementos que sus hijos precisan para volver al aula.

Haciendo un relevamiento del mercado actual, se requieren al menos 6.030 pesos para adquirir lo básico que necesita un niño que ingresa a 1° grado, eligiendo los productos más económicos: un guardapolvo de talle 6 está a 450 pesos, una remera y un short suman 400 pesos, un buzo y un pantalón deportivo están a 1.000 pesos ambas prendas, una zapatillas rondan los 900, un par de zapatos arrancan en 1.200 pesos, una mochila de las más comunes vale 500 pesos, una cartuchera se consigue a partir de los 80 pesos, y una lista con los demás útiles para el nivel Primario oscila los 1.500 pesos.

Richard Boyé, gerente de una tienda tradicional en la Peatonal, contó a UNO: “Ya arrancamos esta semana con la venta colegial y tenemos un folleto con ofertas de guardapolvos, buzos, camperas, remeras, medias y demás. La gente está comprando sobre todo ahora son buzos y pantalones, porque es lo primero que se termina y después no consiguen talle. Y aprovechan la financiación que tenemos con los planes Ahora 3, 6 y 12 cuotas, todos los días”.

Según mencionó, los guardalpolvos rectos arrancan en 450 pesos, y van aumentando entre 25 y 35 pesos, y los tableados de nena están desde 499 en adelante. “No hay mucha diferencia con los precios del año pasado, serán 100 o 150 pesos más”, aseguró, y comentó que también venden mochilas, a partir de los 499 pesos.

Los zapatos colegiales también ya están en las vidrieras, con valores variados: desde los 900 pesos hasta superar los 3.500. Como generalmente los chicos crecen cada año los padres deben comprarles al menos un par nuevo y muchos están viendo precios por ahora: “Vendemos calzado escolar y mochilas. Las ventas están arrancando de a poquito, la gente anda más bien averiguando”, dijo a UNO Francisco, empleado de una cadena céntrica de zapaterías”. Asimismo, mencionó: “Desde hace un tiempo la gente abre el paraguas y compra anticipadamente. Un par de zapatillas colegiales están desde los 850 pesos para arriba, y los zapatos desde 1.800 pesos”.

“Tenemos promociones y la gente las aprovecha: con la compra del calzado escolar más 399 pesos se llevan un kit con cartuchera, birome, plasticola, goma, lápices; y con 650 pesos más, una mochila. Además estamos trabajando con Visa y Mastercard en tres y seis cuotas al mismo precio que contado; y a desde febrero incorporamos promociones con todas las tarjetas, con descuentos que van desde un 10% a un 25%. En los casos en que tienen varios chicos en edad escolar, esto ayuda”, sostuvo, y su bien no informó el porcentaje, afirmó que los aumentos de los artículos para la vuelta a clases tuvieron un “aumento que es mínimo”.

Por su parte, Yanina Ortiz, propietaria de una librería de la Peatonal, señaló que en este rubro la demanda es sostenida todo el mes de enero, e incluso muchos padres comienzan a comprar útiles escolares desde noviembre y diciembre: “Se ha visto en los últimos años que la gente empieza antes de enero a comprar, por miedo a los aumentos. Hay padres que inclusive reciben su lista en noviembre, que es cuando inscriben a los chicos, y ya compran todo en ese momento”.

En referencia a los incrementos de precios en comparación con el año pasado, expresó: “En los productos que más la gente nota un aumento y le cuesta comprar son las mochilas, carpetas y cartucheras, sobre todo las que vienen con licencia –las que incluyen personajes de televisión–, que son las más caras, porque en general son importadas, que es un factor que hace que los precios sean más altos. En estos casos subieron más o menos un 30%. De todas maneras, no aumentaron a la par del dólar, porque los importadores no han vendido tanto y se cuidan de no aumentar tanto para sostener las ventas”.

En este marco, indicó que una mochila para nivel Inicial sin dibujos, de origen nacional, se puede conseguir a partir de los 400 o 500 pesos. “Con dibujos e importadas, están entre 800 y 1.000 pesos sin carrito, y las más caras para jardín están entre 1.500 y 2.000 las que vienen termoformadas, con una imagen que sobresale, o con brillitos o lentejuelas”, comentó.

A su vez, refirió: “Para la Primaria, sin dibujo van desde los 500 a los 700 pesos; son de buena calidad pero sencillas. Y algo de espalda con dibujo asciende a 3.000 pesos si son de Footy, con luz, con brillo y todos los chiches. Y las de carro, hay que calcular entre 1.500 o 1.600 sin nada de accesorios, y con dibujo tenemos mochilas de hasta 6.000 pesos, que tienen todo: luces, lentejuelas, las ruedas grandes, hasta cinco compartimientos, cobertor para lluvia, por eso se encarece tanto”.

Las cartucheras también tienen variedad de valores, que al igual que las mochilas, difieren según sus características: “Las más baratas salen 80 pesos, que son de jean, lisas, comunes; con algún bolsillito o doble cierre ya se van a 120; los tubitos de jean clásicos están a 200; y de ahí en adelante: las triples, las cuádruples que se abren como protacosméticos y todo eso, está entre 600 y 1.000 pesos, y hay otras a 1.200”.

“En cuanto a los repuestos de hojas, las hojas canson, los cuadernos y lo que sean papeles, aumentaron un 15% respecto al 2019; y lo que es para escritura, como lápices, correctores, biromes, gomas, eso no aumentó tanto: entre un 5% y un 8% aproximadamente y no se nota la diferencia”, refirió, y señaló: “Los repuestos de hojas finitas de 400 hojas están a 300 pesos, y después nos vamos a un Rivadavia, un Éxito y esos ya se van a 800 o 1.000 pesos”.

En cuanto al ticket promedio para cada etapa escolar –sin incluir mochila y cartuchera–, explicó que para el nivel Inicial se necesitan aproximadamente 1.000 pesos para adquirir la lista que le dan los docentes: “Por ahí muchos jardines les piden cosas de marca, y hay marcas que se han ido un poquito caras, dependiendo del articulo. Una lista sin productos de marca ronda entre 800 y 1.000 pesos, y con marcas ya nos vamos a 1.500”.

Acto seguido, mencionó que en la Primaria de 1° a 4° grado una lista con cosas de marca y de buena calidad está alrededor de 1.500 pesos, ya que en esas edades utilizan cuaderno; y en 5° y 6°, que llevan carpeta, es más económica la compra: “Sale un poco menos comprar el repuesto, que dura todo el año, y la carpeta. Hay que calcular 800 pesos más o menos lo que sale”, dijo, y agregó: “En el Secundario o la facultad eso es bastante más económico: con unos 600 pesos se pueden arreglar los chicos”.

Las carpetas negras comunes arrancan en 80 pesos, las de plástico de colores, que son lavables, están entre 150 y 200 pesos; las que llevan personajes oscilan entre los 200 y los 350 pesos; las que tienen cierre 600 pesos; y las carpetas que son para Secundaria o facultad, van desde los 100 pesos hasta los 500 las que viene con las hojas incluidas, según contó la vendedora.

También manifestó que las biromes arrancan en 10 pesos, y los lápices negros, de buena calidad, tienen un precio muy económico. Los lápices de colores arrancan en 100 pesos; las gomas están entre 10 y 15 pesos; en tanto que las fibras y ceritas se consiguen a partir de los 50 pesos en adelante.

Por otra parte, Ortiz evaluó que no esperan nuevos aumentos por ahora: “Los precios no se tocan, por lo menos hasta marzo, y nosotros tenemos incluso ofertas que mantenemos del año pasado”.

“Estamos trabajando con planes del gobierno Ahora 3 y Ahora 6 sin recargo y todos los días. La gente lleva ahora mucho financiado, por el tema recurrente de que los padres tienen que comprar uniformes, pagar inscripciones, comprar zapatillas. Lo que más eligen por ahora son los planes en seis cuotas”, comentó por último.