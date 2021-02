Clases virtuales.jpg

La falta de dispositivos informáticos y de conexión a internet marcaron centralmente esa diferencia durante el año pasado entre los que pudieron acceder y los que no; una diferencia que también se notó en que muchos niños o jóvenes –aún teniendo la posibilidad de conectarse– no tuvieron familiares que los acompañaran en la realización de los trabajos, o no contaron con un ambiente adecuado para hacerlo.