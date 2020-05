Violencia de género: la Asamblea de Mujeres exigió recursos

La Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná publicó en su cuenta de Facebook una carta abierta, dirigida a las funcionarias de los tres poderes del Estado provincial y municipal, en la cual reclamaron presupuesto para llevar adelante políticas contra la violencia de género, que recrudeció con nuevos feminicidios en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus y el aislamiento.

"Nos dirigimos a ustedes apelando a su sororidad porque estamos en emergencia", comienza la carta. "Hace mucho que nos están matando y violentando de muchas maneras", agrega.

"Hace mucho que sabemos que, aunque hay avances legislativos no son suficientes. Tampoco son suficientes las áreas creadas para atender y prevenir la violencia hacia las mujeres y las disidencias porque no hay inversión en recursos humanos con capacitación, ni en presupuesto real y mucho menos en infraestructura", sostiene el escrito.

Embed

Más adelante afirma la Asamblea que este es el momento de trabajar en la construcción de espacios públicos "con participación de las organizaciones feministas y que se permita el contralor social de las acciones del Estado".

En otro párrafo, exige a las funcionarias que "hagan uso de sus lugares de toma de decisión y busquen recursos para contener a las víctimas de manera humana, con el fin de prevenir y erradicar la violencia". Exige también que las víctimas cuenten con asistencia real, que incluya acceso al trabajo, a espacios de cuidado, a la atención en salud y a la vivienda.

A juezas y fiscales las organizaciones solicitaron que tengan perspectiva de género y apliquen las leyes vigentes "pensando que donde hay un delito hay una víctima y no es lo mismo un robo que la violencia de género". Aclararon que no reclaman penas mayores, ya que no son punitivistas.

"No necesitamos respuesta mediática, sólo que ocupen responsablemente sus lugares y eso empieza destinando un presupuesto acorde a la emergencia que estamos viviendo", finalizaron.

El texto completo: