Viola dijo que el IAPV no es transparente en el manejo de recursos

"Estamos acostumbrados a este tipo de deposiciones engañosas, mañas de la vieja política. No es casualidad que el 67% de las viviendas se estén haciendo directamente con los municipios, porque el IAPV no quiere ser observado en el manejo de recursos", fustigó.









Además indicó: "Entre Ríos está recibiendo un 9% del total del presupuesto para la construcción de viviendas sociales. Ese número coloca a nuestra provincia en el segundo lugar de toda la grilla. Sólo Buenos Aires está por encima nuestro, recibiendo un 12%. En dinero ese porcentaje se tradujo en 2.836 millones desde 2016 en adelante".









"No es verdad que sólo se construyeron 14 viviendas de las prometidas por la Nación en 2016", aseguró Viola. "Lo que sí es cierto, es que el dinero no está pasando por el IAPV porque este instituto provincial no quiere cumplir con los nuevos controles de transparencia que exige la Secretaría de Vivienda de la Nación", indicó y dijo que hay "un total de 4.588 viviendas en ejecución, junto a 130 obras de mejoramiento y 49 obras de infraestructura. Además, se concluyeron 4.512 casas, de las cuales 1.970 fueron iniciadas o reactivadas entre 2016 y 2018", precisó reiterando los datos de Kerr.









Nota Relacionada: Duros cruces entre la Nación y la Provincia por la política habitacional









"No es un problema de gestión de la Nación, porque los municipios han podido ejecutar esas partidas. Es un problema de la provincia que no quiere someterse a los controles de transparencia para rendir el dinero", explicó la diputada.









Para la legisladora de Cambiemos, Casaretto pretende engañar a la población. "Son mañas de la vieja política. Pero los ciudadanos ya no toleran este tipo de conductas. Por eso aclaramos que de las 4.512 viviendas sociales finalizadas, y de las más de 2.500 entregadas entre diciembre de 2017 y diciembre 2018, han recibido sus viviendas numerosas familias en estado de vulnerabilidad en zonas inundables de la ribera y que han sido relocalizadas en nuevos complejos".





"Entre Ríos representa un 2,88% del déficit habitacional total del país. Este no es un dato menor, porque hay funcionarios que hace años están ocupando lugares de poder, como es el caso del titular del IAPV, que ha sido parte de distintas gestiones políticas que no han podido solucionar este problema estructural", apuntó.