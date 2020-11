Vino desalcoholizado: Instituto de Vitivinicultura quiere promover la industria

Embed

UNO dialogó con un integrante de la comisión directiva del INV para conocer cómo es el proceso y en qué consiste el proyecto de avanzar en la fabricación de este producto, y cuáles son sus beneficios. Leonardo Miranda, asesor del organismo, comentó al respecto que la idea es “desalcoholizar” vinos que se hayan fabricado de manera convencional, a partir de un método especial. “Existe una diferencia conceptual importante entre el desalcoholizado y sin alcohol. Son dos partidas muy diferentes, porque para desalcoholizar una bebida debe tener alcohol previamente”.

vitivinicultura.jpg El Instituto de Vitivinicultura quiere promover la industria del vino desalcoholizado en las provincias

Por otra parte, manifestó: “Entendemos que en todo el país hay potenciales consumidores, y como el INV es nacional y federal, va a promover el desarrollo y la industria del vino desalcoholizado en todas las provincias. Con el tema de costos de logística y demás, si alguna bodega de Entre Ríos quiere fabricarlo, va a poder ofrecerlo a otro costo distinto al que puede alcanzar un producto que se lleve desde Mendoza, a 1.000 kilómetros”.

Atento a que existe un gran desconocimiento de este procedimiento, subrayó: “La propuesta es desalcoholizar vinos que primero fermentaron y generaron alcohol. Por lo tanto son vinos, indiscutiblemente, para luego quitarles el alcohol de manera parcial o total”.

Asimismo, destacó: “Hay que tener claridad de que es un producto nuevo, que no es sustituto del vino con alcohol que conocemos, que no lo reemplaza, y que el vino convencional y tradicional va a seguir existiendo. Acá se trata de un nuevo producto, para otro tipo de consumidores que no están pudiendo consumir alcohol, como son las embarazadas; quienes realizan una dieta especial, porque no suma las calorías del alcohol; o incluso para quien de pronto tiene un almuerzo y debe seguir trabajando o manejar un automóvil, por lo que no puede beber alcohol”.

Miranda contó que desde el INV están aguardando a que la situación sanitaria por el Covid-19 les permita viajar a Chile, un país que en Latinoamérica ya comenzó con el desarrollo de esta alternativa, para conocer cuál es el procedimiento que utilizan y poder implementarlo en la Argentina. “No tenemos experiencias comerciales que se hayan desarrollado en nuestro país, pero sí sabemos de la experiencia en Chile, en España y en otros países de Europa. Apenas podamos viajar a Chile con nuestros técnicos, vamos a ir a observar y aprender de primera mano cómo es el proceso, para luego comenzar a promoverlo e incentivar a los inversores a que puedan fabricarlo. Ya hay varias bodegas locales que han manifestado la intención de invertir en el tema”, aseguró Miranda, oriundo de Mendoza y experto en vitivinicultura, con una labor vinculada al rubro de las bodegas que viene de familia.

Respecto a las opiniones de los detractores de esta innovación de elaborar y comercializar vino desalcoholizado en el país, señaló: “Hay muchas opiniones negativas, en contra de esta propuesta, pero creo que no se está valorando que se sumará un producto más al mercado. Después que cada uno lo elija o no, de acuerdo a sus condiciones, es otro tema, pero está buenísimo poner en conocimiento de qué se trata”.

“Se puede estar a favor o en contra, pero hay que tener claridad sobre lo que estamos hablando, que es vino desalcoholizado, y se puede comparar con el café descafeinado o la cerveza sin alcohol, que bien helada es riquísima y si estoy en mi casa tal vez la tomo con alcohol, pero si tengo que manejar o puedo compartirla con mi hija de 14 años, elijo tomarla sin alcohol”, agregó.

En cuanto al anhelo de ampliar el mercado, el dirigente explicó: “La gran batalla que viene perdiendo el vino es con las bebidas sin alcohol, por ejemplo con las aguas saborizadas, el agua mineral, el café, el mate. No solo la disputa de los momentos de consumo está con la cerveza. También se da con las otras bebidas y la caída del consumo del vino tradicional hace que se pierdan alrededor de 1.000 hectáreas por año de viñedos. Detrás de eso hay 10 o 15 familias que desaparecen del mapa productivo, que emigran del campo a la ciudad, a frustrarse y a pasarla mal porque sufren el desarraigo. Hay todo un fenómeno socioeconómico detrás de la crisis que se produce. Por eso estamos queriendo promover un producto nuevo, porque tratamos de darle una respuesta a esta problemática también”.

Por otra parte, recalcó que, en base a los estudios de mercado que vienen realizando, además de la población que no consume alcohol por alguna cuestión personal o una prescripción médica, también tienen en cuenta el universo cultural que puede contribuir a la expansión de este mercado. Sobre este punto, manifestó: “Por ejemplo, en el mundo árabe tienen prohibido el consumo de alcohol, y ahí hay una potencialidad de exportación enorme. Son 300 millones de personas en ese conjunto que no consumen alcohol. En la bodega Torres, de España, han sido los primeros que han desarrollado vino desalcoholizado y se han hecho fuertes en esos mercados del mundo árabe”.

Parcial o total

Miranda sostuvo que la desalcoholización del vino puede ser parcial o total: “Se puede lograr un vino de 3°, de 6°, al interrumpir el proceso cuando yo desee, en base al producto que quiero obtener. Y puedo llegar al vino 0.0° de alcohol. Pero primero fue vino, y por eso hay que correrse del concepto de jugo de uva, porque no lo es”, indicó.

No obstante, aclaró: “Lógicamente en el proceso pierde algunos aromas, algunos atributos, pero tiene muchos de los registros sensoriales de lo que es un vino tradicional. Justamente, no está pensado para consumidores tradicionales, sino para otro público”.

Por último, analizó: “Las bodegas grandes van a salir con esto al mercado, si bien cuesta imponer un producto”. Acto seguido, comparó: “Se puede ver lo que está pasando ahora con el vino en lata, que muchas de ellas lo están desarrollando, apostando a un público joven, de consumo más casual, que no tenga que tener una copa, una botella, un sacacorcho para tomar un vino”.