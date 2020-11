Villa Urquiza: intendente reconoció descontrol en la playa

Villa Urquiza1.jpg

En diálogo con La Radio de UNO, por la FM 97.1 de Paraná, Tennen se refirió a la situación que se vivió en la playa de la localidad donde se concentraron alrededor de 2.000 personas, la mayoría jóvenes, para disfrutar el día casi estival. Al respecto, indicó: “Nosotros no tenemos habilitada aún la temporada turística. El gobernador, Gustavo Bordet, anunció su apertura para el mes de diciembre recién”. No obstante, remarcó que si bien no se permite el ingreso a las playas no se puede prohibir la circulación de las personas.