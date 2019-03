Victoria Soto: Mujer bonita

De la primera vez que sus compañeros de colegio la incentivaron para que se anote en la elección a la reina de los estudiantes del Colegio Don Bosco de Concepción del Uruguay ya pasaron 12 años; hoy Victoria Soto disfruta de su título como Miss Universo Argentina y aprovecha las oportunidades laborales que se le van dando.

En enero estuvo muy ocupada en la organización de la Elección de la Embajadora de la fiesta Nacional de la Playa de Río; también participando como jurado en los Carnavales de La Histórica y también convocada en Victoria. Su agenda apretada le permitió sentarse un rato y repasar junto a Diario UNO lo alcanzado el año pasado y también los proyectos que le seguirán.

—En el escenario de la fiesta de la Playa de Río, en el corsódromo, siempre sos presentada como Miss Mundo Argentina. ¿Qué sentís cuando escuchás ese título?

—¡Un orgullo tremendo! Mi alma se llena de emoción y la felicidad es plena. Este es el mayor logro de mi carrera profesional y se me eriza la piel de solo escucharlo porque me recuerda mi trayectoria y la gran cantidad de obstáculos que logré superar para llegar a donde estoy (para lograr participar en el certamen internacional primero ganó la etapa provincial, luego la nacional, siempre ante jurados exigentes donde las preguntas minuciosas abundaron).





reina9.jpg



—¿Qué puertas te abrió la participación en Miss Mundo?

—Yo creo que uno hace camino al andar y en este recorrido no camino sola, ya que quien se encarga de manejar mi agenda es la directora nacional del certamen Nadia Cerri y un gran equipo de excelentes profesionales que, en conjunto, son los que permiten que muchas de esas puertas sean abiertas. En este trayecto la evolución personal y profesional es constante, y un camino de ida.

—¿Qué fue lo mejor de China? ¿Entablaste amistad con las concursantes?

—Tener una oportunidad única de conocer ese país. La experiencia Miss Mundo Argentina me dio la posibilidad de vivir 40 días en un país tan anhelado por muchos, recorrer sus calles, empaparme de su tan rica cultura y lucir sus delicados trajes, pude practicar la ceremonia del té, y profundizar mis conocimiento acerca de su idioma y su gente. Gracias a esta maravillosa experiencia, tengo 118 nuevas amistades en todas partes del mundo.

—¿Cómo querés que siga tu carrera profesional? Tus objetivos (modelar, estudiar, trabajar, propuestas).

—Estoy viviendo intensamente cada día de este soñado momento, disfrutando de todos los proyectos y experiencias que van surgiendo. Continúo formándome y capacitándome en aquellas cosas que me hacen feliz, sin descuidar el trabajo y mi familia, quienes son mis pilares y mi sostén. Pienso que con apoyo de la gente que te rodea y que te quiere bien todo es más placentero.

reina5.jpg



Desafío

Victoria Soto forma parte de la Comisión de la Fiesta Nacional de la Playa de Río desde el año 2014, como integrante del área de la Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes de Concepción del Uruguay. "Mi función dentro de la misma es la de organizar la Elección de la Embajadora, que es quien nos representará año tras año –junto a la Embajadora local–, en las distintas fiestas y eventos con el objetivo de difundir y promocionar nuestra ciudad y sus atractivos. Lo defino como una pasión, un disfrutar constante, por eso considero cada experiencia única. Todos los años es un nuevo desafío con ideas renovadas. Disfruto el entablar nuevos lazos de amistad y conocer personas de distintos puntos del país. A las chicas cuando las preparo les aconsejo que siempre escuchen a su corazón y que todo lo que emprendan lo hagan desde lo más profundo de su ser. Que luchen por su felicidad y que disfruten de las oportunidades que la vida les presenta. Están donde están por que superaron sus miedos y lo intentaron y eso es muy valioso", expresó.

—¿Cómo describirías el ambiente de los concursos de belleza? El trato a las chicas, si hay presión por el cuerpo.

—En particular estoy encantada con cada una de mis vivencias. Cada una de ellas fueron muy valiosas para mí, ya que hacen a la persona que soy hoy, y quien busca mejorar día a día. Pienso que los límites y las presiones sólo están en nuestra mente. Hoy en días los paradigmas han cambiado, y se aspira a la belleza integral de la mujer, haciendo a un lado a las medidas.





reina4.jpg



—¿A qué edad empezaste a presentarte en concursos? ¿Y si eran lo qué imaginabas?

—Todo comenzó hace ya algunos años cuando mis compañeros me inscribieron en la Elección de la "Reina de los Estudiantes" en el colegio secundario al cual asistía, y desde allí me di cuenta que estas experiencias sacan lo mejor de mí. Es donde se mezcla la adrenalina, la ansiedad, la pasión y la felicidad. Me demuestra que la superación personal y el aprendizaje continuo son herramientas muy valiosas para nuestras vidas.

—Un consejo de belleza para todo tipo de mujer

—La belleza que pesa más, para mí, es la belleza interior. Por eso me gusta compartir con los demás la frase de que ser una misma siempre es ganar, es ir en busca de nuestra felicidad, queriéndonos, cuidándonos y respetándonos en cada decisión.

reina3.jpg



Un largo recorrido

En 2013 obtuvo su primer título de certámenes la belleza como reina de la ciudad de Concepción del Uruguay y su maratónica carrera siguió con la conquista de otro título en la Expo Campo de Basavilbaso, en la Fiesta de la Colonización de San José, reina de la fiesta de la Artesanía en Colón, Miss Cultura y Paz Argentina 2015 en la provincia de Corrientes; también se destacó en el certamen internacional Reinado Mundial del Banano en Ecuador y por eso Diario UNO la destacó en el año 2015 junto a otras personalidades de la provincia. Posteriormente, en Tijuana (México) fue finalista y Miss Fotogenia del certamen Miss Culture and Peace; también se consagró reina nacional de la Apicultura 2016-2017 y en 2018 fue elegida Miss Mundo Argentina, escalón que le valió participar a fin de año de la elección de Miss Mundo en China.