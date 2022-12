Victoria: denuncian por violencia y hostigamiento a funcionarios y empleados

La denunciante sostuvo que cuando retornó de su licencia, Maiocco dispuso su traslado al Concejo Deliberante, una posibilidad a la que ella se negó y en medio de duros reproches terminó siendo derivada en el área de Desarrollo Social.

Accidente y acoso sexual

Cuando cumplía funciones en esa repartición se cayó subiendo una escalera y sufrió el desgarro del hombro, debiendo solicitar licencia por enfermedad. Una vez que pudo reincorporarse solicitó nuevamente el traslado porque se le complicaban los horarios al estar dedicada a la crianza de su pequeño hijo. La Municipalidad ordenó que fuera afectada al Cementerio Colina del Recuerdo, en 2018. Allí junto al resto del personal debía hacer los entierros y otras tareas ligadas a esa repartición. “Ahí comenzaron los acosos verbales de mis compañeros Sergio Torres y Nicolás Piedrabuena. Torres se sentaba delante mío diciéndome ‘que cuándo le iba a chupar la pija’. Este señor tiene denuncias por parte de una compañera, un caso que está siendo tramitado en la Fiscalía local. Además tiene una denuncia por violencia familiar”.

Advirtió que Piedrabuena también la hostigaba en horario de trabajo: “Hacía poses sexuales dentro de mi oficina y diciéndome que aunque le doliera la espalda, él me podía dar placer con la lengua y con los dedos”.

Según consta en la denuncia, incluso con el testimonio del encargado del camposanto, Horacio Zapata, el raid de acosos se mantuvo durante bastante tiempo.

Denuncian a un funcionario

Uno de los denunciados por la víctima es el actual secretario de Gobierno del municipio, Pedro Mansilla, es decir uno de los funcionarios de más alto rango de la gestión de Cambiemos en Victoria. La mujer explicó que a raíz del reclamo por el pago de horas extras no abonadas, entre abril y junio de 2022, así como también el plus por riesgo y peligrosidad, motivó un conflicto con Torres. “Le expresé que iba a contarle al secretario Pedro Mansilla sobre eso, a lo que me responde que él respondía a Maiocco”, alegó. En ese momento, Torres le respondió que había hablado con Mansilla sobre el tema. El funcionario le planteó “porqué tanta insistencia para que me pagaran el plus, que si me estaban cogiendo”.

Ella alegó que nunca cobró el plus, mientras a sus compañeros se les abonaron por ese concepto los meses de abril, mayo, junio y julio.

El encargado de la repartición entendió que se estaba dando abuso de autoridad y discriminación.

“Torres y Piedrabuena habían ido a hablar con Mansilla y Sergio Navoni, diciéndole que siempre eran 4 boludos que hacían las cosas y que yo nunca había realizado ese trabajo (dichos trabajos los puedo comprobar con diversas imágenes que tengo en mi poder). Pedían que les paguen a ellos las horas extras. Desde ese día, Torres y Piedrabuena dejaron de hablarme, se burlaban de mí y buscaban esquivarme todo el tiempo, me humillaban, me desacreditaban; generalmente estas situaciones provocaban un ambiente tortuoso”, relató.

Su calvario no se detuvo ahí, ya que en otra oportunidad Torres le comenzó a gritar delante de sus compañeros, por lo cual comienza a tener erupciones en la piel y problemas con la menstruación.

“Los desórdenes hormonales eran provocados por picos de estrés”, certificó a través de una consulta médica.

“Concurro al psicólogo y me diagnostican depresión, ansiedad y angustia”, consignó.

Aunque luego aclaró que les rechazaron los certificados argumentando que “en ciertas afecciones o patologías relacionadas con la salud mental deben tener un tratamiento por un especialista en Psiquiatría”.

Nueva presentación

Un grupo de inspectoras denunció que fueron agredidas verbalmente en los últimos días por el secretario de Gobierno, Pedro Mansilla. Por esta situación habían recibido una notificación desafectándolas de su trabajo.

La noticia se conoció el miércoles pasado, luego de que las inspectoras fueran acompañadas por el jefe de Inspectores, Rubén Fosati, y el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a realizar la denuncia por maltrato laboral.

Según las primeras informaciones serían tres las mujeres que fueron maltratadas verbalmente por el funcionario mientras cumplían sus tareas habituales.

Maiocco recibió a las damnificadas en su despacho y dispuso la reincorporación a sus puestos de trabajo. Aparentemente, el denunciado habría reconocido el hecho frente al presidente municipal, lo que sumó un nuevo motivo a las trabajadoras a realizar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

En diálogo con LT 39 Radio Victoria, Horacio Rizzi, representante de ATE, comentó que acompañan a las mujeres porque “se busca resguardar la integridad física, psíquica y la fuente de trabajo de estas compañeras. Ellas se han sentido agredidas y vulneradas en su persona, no es la primera vez que les pasa, y sienten que su trabajo peligra”.