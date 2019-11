Diciembre llegará con aumentos de boletos de algunos de los servicios de larga distancia interprovinciales. El incremento más notorio se registra en los viajes que unen Paraná con Buenos Aires. Si bien los precios varían según si es servicio cama o semicama y otras particularidades, las subas rondan entre un 11% y 20%.

Se trata de una época en que hay mayor demanda de parte de los usuarios, debido a que muchos inician la temporada de vacaciones y hay quienes se disponen a visitar a sus familiares en fechas cercanas a las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Quien viaje antes del domingo, pagará 1.420 pesos el servicio semicama de una de las empresas, pero desde el 1° de diciembre el mismo boleto pasará a valer 1.650 pesos. También en semicama de otra de las líneas, el pasaje pasará de costar 1.500 pesos a 1.650. En tanto, en los mismos servicios, optar por viajar en la modalidad cama, con asientos más amplios y cómodos, se abonará hasta el sábado 1.890 pesos y a partir del domingo 2.275 pesos.

Consultado sobre los nuevos valores de la ruta que une Paraná con Buenos Aires, Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), aclaró a UNO: “Hay que recordar que nosotros nos movemos siempre dentro de bandas tarifarias, con un precio mínimo y máximo autorizado. Si bien todavía no salió una resolución que determine un incremento para la tarifa en general, hay empresas que en función de la demanda lógicamente se mueven en precios más bajos, medianos o máximos, dentro de la banda. Lo que puede ser es que alguna empresa haya decido, dentro de esa ruta, subir la tarifa dentro de la banda autorizada. No es que aumentaron por alguna disposición de Nación, sino que todo el año, y por una cuestión de accesibilidad de los pasajeros, la mantuvieron por debajo del precio máximo”.

Asimismo, explicó: “Los precios se mueven en función de la variable de la oferta y la demanda, como en cualquier actividad. Cuando llega el verano, si hay algunos servicios determinados días a la semana que tengan muchísima demanda, como el caso de la ruta que une Paraná con Buenos Aires, las empresas ponen el precio un poco más alto. Esto naturalmente va variando, pero por ahora no hay información oficial de que se esté produciendo por una decisión comunicada desde el Ministerio de Transporte de incrementar el precio”.

Por otra parte, señaló: “Aún así, con un posible incremento dentro de la banda tarifaria del precio, la mayoría de las empresas seguirá teniendo promociones aún durante el verano, como hicieron el año pasado, con lo cual va a seguir habiendo ofertas en los días de menos demanda. Dependerá de cada compañía, y la recomendación para los pasajeros es no buscar tarifas los días más demanda, como un viernes o un domingo, sino un lunes o un martes, que es cuando se encuentran mejores tarifas”.

Respecto a esta punto, para viajar hacia Retiro o Liniers, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el impacto ya se ve en los denominados boletos lowbus, que tienen precios promocionales muy convenientes para quien puede planificar con tiempo su viaje y hacer una compra anticipada: hasta ahora se conseguían pasajes a partir de los 675 pesos comprando a través de Internet y 810 en ventanilla, y actualmente los valores en promoción arrancan en los 921 pesos para las compras online.

No obstante, todavía no se advierten subas hacia otros destinos, como Córdoba, por ejemplo, un recorrido cuyos precios son muy variables: hay servicios a partir de los 650 pesos los más económicos, hasta los 1.320 pesos. Inclusive en las plataformas de venta online no hay aumentos para enero, en plena temporada estival, aunque no se descarta que pueda haber novedades más cerca de fin de año.

Tampoco quienes quieran viajar a otras localidades entrerrianas deberán disponer de un importe mayor al que vienen pagando hasta ahora: por ejemplo, ir a Crespo desde la capital provincial seguirá costando por ahora 120 pesos y a General Ramírez 180 pesos.