José Luis, quien tiene una verdulería hace 12 años en el Acceso Norte, en la que venden mercadería por mayor y menor, dio cuenta de este fenómeno y comentó a UNO: “Ahora hay muchas verdulerías. Se multiplicaron por la falta de trabajo al inicio de la pandemia y hoy sigue pasando. Mucha gente se volcó a este rubro, porque es lo más fácil: solo hay que comprar un cajón de frutas y verduras y tratar de venderlo. No necesariamente ponen un local: muchos se instalan en una esquina y a la noche cargan lo que les sobró y se lo llevan a su casa. O se ponen en su garage a vender y listo”.

“Si lo comparamos con la cantidad de verdulerías que había antes de la pandemia, creo que hay un 70% más de puestos de verdura de este tipo”, estimó.

No obstante, aclaró que no en todos los casos les fue bien, ya que quienes abren por necesidad una verdulería o un puesto callejero o en su casa para vender frutas y hortalizas no siempre conocen la dinámica de una actividad en la que se trabaja con mercadería que es perecedera y pronto se puede echar a perder: “Les fue mejor a quien tiene cámara de frío o un aire acondicionado, sabe qué mercadería comprar, qué es de buena calidad, qué es lo que puede durar algunos días. Hubo mucha gente que se metió de lleno a comprar y no sabe sobre el tema de la rotación o qué es lo que se puede vender en esos días y termina tirando lo que tenía porque se le arruinó. Y terminan cerrando, porque no le dan los números y no pueden afrontar estas pérdidas”, analizó.

Con más tiempo disponible para cocinar durante el confinamiento, más personas se animaron a preparar menús diferentes, guiadas por alguna plataforma on line, con la finalidad de probar algo distinto, pero también con el anhelo en muchos casos de reforzar las defensas con las vitaminas de las frutas y verduras de estación. Con respecto al mayor consumo de esta clase de productos frescos, opinó: “Durante la cuarentena hubo un boom por comer sano, y en esto se incluyen cosas naturales como frutas y verduras. La gente veía programas de cocina por televisión donde mostraban recetas saludables y salía a comprar en cantidad en verdulerías. En mi caso tuve muy buenas ventas al principio de la pandemia, pero el año pasado ya mermó, es como que fue una moda y después muchos perdieron el interés”.

Sin embargo las frutas y verduras son alimentos que nunca faltan en un plan alimentario de algún nutricionista, o en la dieta de los deportistas o en el caso de que alguien se haya sumado a la tendencia de comer sano, y la demanda se mantiene más allá de las modas y las costumbres pasajeras. Al igual que el consumo de los productos que se comercializan en las dietéticas.

Ramiro, propietario de un comercio del rubro en calle Gualeguaychú al 400, contó a UNO que inició su emprendimiento tres meses antes de la declaración de la pandemia, y pudo seguir trabajando con ventas on line durante el tiempo más estricto de cuarentena o por medio de delivery, ya que la demanda se sostuvo: “La gente con la pandemia se abocó mucho a cocinar”, señaló al respecto.

Y si bien observó que abrieron muchas dietéticas desde entonces en Paraná, también hubo varias que cerraron: “Es un rubro en el que hay que conocer de qué se trata. Además, es muy amplio. La ventaja que tenés es que hoy básicamente hay mucha información en Internet, y la gente ya trae un concepto de lo que está buscando y eso ayuda”, dijo, y agregó: “Acá podés comercializar de todo, y además se mueve bastante en base a algún tipo de dieta, de moda, de demanda particular o cosas por el estilo”.

En su caso, mencionó que por la ubicación céntrica de su local tiene varios clientes que trabajan en comercios o entidades públicas que van a comprarle alguna cosa para comer en su trabajo, como almohaditas de cereales, y también vende bastante yerba orgánica. “Además viene gente que busca cosas para su dieta. Hamburguesas veganas y vegetarianas trabajamos un montón, porque es algo sano y práctico, porque se cocina muy rápido y es un almuerzo o una cena saludable; también tenemos salchichas veganas a base de porotos negros que las piden mucho y las hace una nutricionista”, aseguró.

Belén, que hace poco abrió una dietética en calle Racedo, coincidió en que es un rubro que se expandió. Interesada en la alimentación consciente desde hace tiempo, se decidió a abrir un local de este tipo al quedarse sin empleo, y contó a UNO que es mucha la gente que se inclina por comer más sano. Sobre este punto, evaluó: “Por un lado, hay un cambio de hábito, una conciencia mayor sobre lo que es la alimentación más saludable. Y por el otro, hay muchos más problemas de salud y se ha desarrollado una mayor intolerancia a algunos alimentos; esto se da en todas las edades, tanto en niños como en gente grande, y en adultos mayores”.

dietética Mateo Oviedo

Por otra parte, indicó: “Quienes vienen a la dietética buscan sobre todo insumos para cocinar, tratando de evitar un poco todo lo que es ultraprocesado. Y como hay más oferta también de productos relacionados al veganismo y al vegetarianismo, es una franja de clientes que ha crecido mucho en los últimos años. Mi local está en un barrio, y vienen niños a comprar cosas para la merienda hasta gente mayor que ya conoce las bondades de algunas hierbas para tratar algún malestar. Hay quienes han leído mucho y están buscando algo en particular, y también los que deciden dejar de comer harinas blancas, por ejemplo, y me piden alguna recomendación para reemplazarlas”.

En cuanto a los precios, aclaró que hay de todo, y explicó: “Lo que viene preparado es más caro, y como en todo, se abarata si uno lo elabora. Hay muchas opciones para comer saludable sin gastar más”.

Belén contó que prefiere apostar a los proveedores locales, que también proliferaron a partir de la pandemia, elaborando hamburguesas vegetales y demás. “Hay muchos. Voy probando y lo que me va gustando es lo que vendo en mi negocio”.

Por último mencionó que los cambios de hábitos saludables en el rubro muchas veces vienen acompañados por una conducta que promueve el cuidado del ambiente, y sobre esto comentó que varios de sus clientes que compran alimentos que se venden a granel llevan su propio recipiente para evitar la generación de desperdicios que afecten la salud del planeta.